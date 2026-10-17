Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Numeri record per Ferrari e Lamborghini in Italia

Il mercato auto in Italia sta crescendo con un buon ritmo, anche grazie alle elettriche e alle ibride plug-in. Il contesto economico, però, non è dei migliori con il caro carburante che si traduce in un sostanziale aumento delle spese per gli automobilisti e, più in generale, un’inflazione in crescita, legata principalmente alla crisi energetica.

Per il settore delle auto di lusso, i dati sono eccellenti, soprattutto andando a considerare i due marchi simbolo del Made in Italy come Ferrari e Lamborghini, che stanno vivendo un 2026 molto positivo nel nostro Paese, in termini di unità consegnate ai clienti. La domanda per questi brand è sempre molto alta.

A spingere le vendite di entrambi i marchi in Italia è, senza dubbio, il successo dei rispettivi modelli a ruote alte, che hanno saputo intercettare una nuova fetta di clientela. Per Lamborghini, la Urus continua a rappresentare il vero “game changer” commerciale, garantendo volumi costanti e di rilievo. Sul fronte di Maranello, l’impatto della Purosangue si sta facendo sentire con forza. Andiamo a riepilogare i numeri registrati dalle Case grazie ai dati forniti da UNRAE e aggiornati allo scorso mese di settembre 2026.

Ferrari

La Casa di Maranello continua a far registrare dati molto positivi. Complessivamente, infatti, l’azienda ha consegnato un totale di 808 esemplari tra gennaio e settembre ai suoi clienti italiani. Si tratta di un incremento di oltre il 27% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno. Con questo ritmo, Ferrari dovrebbe superare quota 1.000 unità consegnate nel corso del 2026 nel nostro Paese, mettendo in evidenza un nuovo record e superando nettamente le 899 vetture del 2025.

Lamborghini

Risultati in crescita anche per Lamborghini. Per la Casa bolognese, infatti, le consegne registrate nel corso dell’anno (tra gennaio e settembre) alla clientela italiana sono state pari a 585 esemplari. In questo caso, l’incremento è pari al 25% rispetto ai dati dello stesso periodo del 2025. Anche se con volumi complessivi leggermente inferiori rispetto a Ferrari, Lamborghini sta evidenziando un anno molto positivo in Italia. A sostenere il successo del marchio, molto probabilmente, è la forte domanda per Urus.

Le Case in difficoltà

La nicchia delle auto di lusso va molto bene, grazie a Ferrari e Lamborghini. Ci sono altri brand più “accessibili”, però, che stanno attraversando un momento difficile. Un esempio su tutti è Maserati, protagonista di un 2026 negativo con 881 esemplari consegnati e un calo del 37%. Numeri poco incoraggianti anche per Porsche, in crisi a livello globale come il marchio del Tridente, che ha consegnato 4.491 unità con un calo dell’11%. In positivo, ma con volumi molto più ridotti, c’è Aston Martin, che registra 101 esemplari consegnati e un miglioramento di quasi il 25%.