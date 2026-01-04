Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat guida il mercato italiano nel 2025

Il 2025 è appena terminato ed è già tempo di bilanci. Fiat, in particolare, ha chiuso l’anno confermandosi leader del mercato italiano, sia per quanto riguarda le vetture sia per i veicoli commerciali (con Fiat Professional). I risultati sono legati anche ad alcuni modelli che, staccando nettamente la concorrenza, guidano il mercato, come la Panda tra le autovetture e il Ducato tra i veicoli commerciali. Andiamo ad analizzare, nel dettaglio, i numeri forniti dalla Casa italiana.

Un 2025 da leader

Con un mercato italiano che rallenta rispetto allo scorso anno, Fiat conferma il suo ruolo di leader conquistando, ancora una volta, il titolo di brand più venduto in Italia. Il successo, come detto, è doppio e riguarda sia le autovetture sia i veicoli commerciali. Complessivamente, la Casa ha registrato 193.086 immatricolazioni pari ad una quota complessiva dell’11,3%. Questo dato è in crescita di 0,6 punti percentuali, con oltre 4.000 immatricolazioni in più rispetto all’anno precedente.

La Panda guida il mercato

Tra le autovetture, Fiat ha raccolto un totale di 143.017 immatricolazioni pari ad una quota del 9,4%, in crescita di 0,3 punti percentuali rispetto allo scorso anno. Il risultato è legato a doppio filo al successo della Fiat Panda, modello che si conferma in cima alla classifica di vendite, tornando al di sopra del muro delle 100.000 unità vendute nel corso dell’anno in Italia. Per approfondire i risultati della segmento A della Casa italiana potete dare un’occhiata all’approfondimento di Virgilio Motori sulle vendite della Panda nel 2025 che include anche un dettagliato confronto con i dati raccolti dal modello nel corso degli ultimi anni.

Per rafforzare la gamma nel segmento delle city car, Fiat ha in programma il lancio anche della 500 Hybrid, modello prodotto a Mirafiori e destinato a ricoprire un ruolo di primo piano sul mercato delle quattro ruote italiano. Tra i modelli Fiat, inoltre, si registrano le buone performance anche della 600, che ha superato quota 20 mila immatricolazioni e presto riceverà un aggiornamento con un’edizione speciale dedicata a Milano Cortina 2026.

Anche la Grande Panda è riuscita a raccogliere numeri soddisfacenti, con oltre 11 mila immatricolazioni e con una presenza sul mercato destinata ad aumentare grazie all’arrivo della variante con motore turbo benzina da 1.2 litri e cambio manuale. Da non dimenticare è la presenza del brand nel segmento della micromobilità, con la Fiat Topolino che ha totalizzato 3987 immatricolazioni, con una quota di mercato del 43%. Piano piano, quindi, Fiat sta costruendo una gamma di modelli di nuova generazione in grado di sostenere la crescita e rafforzare la sua posizione di leader in Italia.

Il Ducato è protagonista

Per quanto riguarda Fiat Professional, invece, le immatricolazioni hanno superato quota 50.000 unità con un market share pari al 26,4%. Si tratta di un dato migliore di 2,8 punti rispetto a quello registrato nell’anno precedente. Il protagonista assoluto è sempre il Ducato, veicolo commerciale più venduto in Italia con oltre 20.659 immatricolazioni (con una crescita di circa 900 unità). Da segnalare anche i buoni dati del Doblò van, punto di riferimento del mercato dei van compatti e secondo veicolo commerciale più venduto in Italia. Per il modello ci sono 20.000 immatricolazioni con un incremento di ben 7.297 unità rispetto al 2024.