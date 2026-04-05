Il marchio Fiat sta attraversando un momento positivo: la crescita del brand continua come confermano i dati di vendita di inizio 2026, sia in Italia che in Europa

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Ufficio Stampa Stellantis Il 2026 è partito bene per Fiat

Il Gruppo Stellantis sta crescendo in Europa e un contributo decisivo al successo dell’azienda arriva da Fiat. Il marchio torinese, infatti, ha iniziato il 2026 in modo molto positivo, sfruttando al meglio l’aggiornamento della gamma e l’arrivo dei nuovi modelli che stanno contribuendo all’espansione in vari segmenti di mercato. I dati relativi all’Europa fotografano bene lo stato del brand che, mese dopo mese, punta a rafforzare la sua presenza sul mercato, con l’obiettivo di arricchire ulteriormente la sua offerta di veicoli con nuovi progetti nel corso del prossimo futuro. Andiamo ad analizzare i numeri.

Un inizio di 2026 positivo

Il marchio Fiat sta incrementando la sua presenza sul mercato, registrando numeri molto positivi e contribuendo alla crescita di Stellantis. Come confermano i dati di ACEA, infatti, tra gennaio e febbraio 2026 in Europa si registrano per Fiat un totale di 63 mila unità immatricolate con un incremento del 36,9% su base annua. In sostanza, nei primi due mesi dell’anno, la Casa italiana ha venduto circa 17 mila unità in più sul mercato europeo (considerando Ue, Efta e Regno Unito). Si tratta della percentuale di crescita più alta tra i brand con oltre 4 mila unità vendute al netto del solo dato di BYD. Per Fiat, quindi, il 2026 è iniziato in modo molto positivo.

Un’ulteriore conferma in tal senso arriva dai dati di vendita del primo trimestre in Italia, mercato di riferimento per il marchio. Considerando le vendite tra gennaio e marzo, infatti, Fiat ha immatricolato un totale di 61 mila unità, come confermano i numeri forniti da UNRAE. La crescita per il marchio è pari a ben il 29,83%, con un dato nettamente superiore rispetto a quello fatto registrare da tutto il mercato delle quattro ruote italiano (in crescita del 9%).

Una gamma in continua evoluzione

Fiat, dopo un periodo di transizione, ha avviato un programma di aggiornamento della gamma che si sta rivelando decisivo per l’espansione sul mercato. La Fiat 600, recentemente aggiornata con la nuova versione benzina, è stata affiancata dalla Fiat Grande Panda e anche la 500 è stata aggiornata con l’arrivo della variante ibrida, andando a rafforzare l’offerta di veicoli del brand, che continua a poter contare sulla best seller Panda.

Per il futuro, inoltre, Fiat punta ad arricchire ulteriormente la gamma. Il prossimo step, dopo aver arricchito e aggiornato l’offerta per il segmento A e il segmento B, è rappresentato dal segmento C. Si tratta di un salto decisivo per Fiat che ha bisogno di rinnovare la sua presenza in un segmento decisivo per il mercato europeo. In cantiere ci sono diversi progetti con la Casa che dovrebbe lanciare due modelli di segmento C in futuro.

L’obiettivo è chiaro: il marchio vuole continuare a crescere e vuole diventare sempre più un riferimento per il Gruppo Stellantis, alle prese con l’attuazione di un nuovo piano di rilancio dopo le difficoltà registrate negli ultimi anni a causa di un programma di elettrificazione che si è rivelato essere fin troppo problematico. Ulteriori dettagli in merito alle novità di Fiat dovrebbero arrivare nel corso delle prossime settimane.