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Ufficio Stampa Stellantis Fiat cresce ancora, in Italia e in Europa

Il primo semestre del 2026 per il mercato europeo si è chiuso in positivo e tra i brand protagonisti del settore c’è anche Fiat. Il marchio italiano ha registrato un’importante accelerazione per quanto riguarda le immatricolazioni, con un passo in avanti sostanziale rispetto ai dati dello scorso anno.

I numeri, infatti, sono stati molto positivi, sia per quanto riguarda il mercato italiano che per il resto d’Europa, dove la Casa torinese ha incrementato in misura significativa la sua quota, ricoprendo un ruolo importante per la crescita di Stellantis. Andiamo ad analizzare tutti i dati, grazie ai report sulle immatricolazioni di ACEA e UNRAE, per quantificare i passi in avanti di Fiat nel corso del primo semestre dell’anno e capire quali sono i margini per il futuro.

Leader in Italia

I dati di Fiat in Italia parlano chiaro: il brand è leader indiscusso del mercato e cresce a ritmo superiore alla media del settore delle quattro ruote del nostro Paese, protagonista di un primo semestre positivo.

Tra gennaio e giugno, infatti, Fiat ha distribuito circa 106 mila unità in Italia, registrando un miglioramento del 29,37% delle immatricolazioni nel confronto con il primo semestre dello scorso anno.

Questo dato si traduce in un sostanziale miglioramento della quota di mercato, che torna sopra il 10%. Il semestre si chiude con un market share dell’11,39% per il brand del Gruppo Stellantis.

Bene anche in Europa

L’incremento delle performance in Italia si accompagna a ottimi dati anche in Europa (considerando tutti i Paesi Ue, i Paesi EFTA e il Regno Unito). Nel corso della prima metà del 2026, il marchio ha incrementato la sua presenza fino a raggiungere quota 193 mila unità immatricolate, con un miglioramento del 28,7% su base annua. Fiat, quindi, è riuscita a crescere molto più dell’intero mercato europeo, che ha chiuso un buon semestre, in ogni caso.

Il risultato permette al marchio torinese di entrare nella classifica dei brand che crescono di più in Europa e di dare un contributo decisivo alla crescita di Stellantis sul mercato. Il market share del brand, al termine del primo semestre, è del 2,7%, con un incremento di 0,5 punti rispetto ai dati dello stesso periodo dello scorso anno. Le basi per una seconda metà di 2026 positiva ci sono tutte.

Una questione di gamma

Il risultato di Fiat è legato a doppio filo al potenziamento della gamma, con il debutto della Grande Panda, modello che oggi ricopre un ruolo chiave per il futuro del marchio italiano in Europa. Anche il lancio della Fiat 500 ibrida ha dato un contributo importante alla crescita, rafforzando la presenza del brand nel segmento A del mercato.

Per il futuro, il focus sarà l’espansione nel segmento C con la nuova famiglia Grizzly a cui sarà affidato il compito di sostenere ulteriormente la crescita del marchio italiano nel corso dei prossimi anni. Staremo a vedere quale sarà la risposta della clientela. Le basi per un futuro solido per il marchio ci sono tutte, anche grazie a una gamma destinata a crescere ancora.