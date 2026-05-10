Fiat ha iniziato bene il 2026 e sta registrando numeri importanti sul mercato europeo il marchio sta crescendo in quasi tutti i big market

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Il 2026 è iniziato bene per Fiat

Il programma di rilancio in Europa di Fiat procede molto bene: il 2026, infatti, è iniziato nel migliore dei modi, con immatricolazioni in crescita e con ottimi risultati ottenuti dalle ultime novità arrivate sul mercato e, in particolare, dalla Grande Panda, modello chiave per il futuro dell’azienda.

Di seguito andremo ad analizzare, più nel dettaglio, l’andamento delle vendite di Fiat nei principali mercati europei, in modo da capire qual è il reale stato di salute del marchio e come procede il programma di rilancio al di fuori dell’Italia.

Un ottimo trimestre in Europa

Fiat ha registrato un ottimo primo trimestre del 2026 in Europa: per la Casa italiana, infatti, le immatricolazioni sono state pari a 101 mila con un incremento del +31% su base annua. Questo dato riguarda il mercato Ue oltre ai Paesi EFTA e al Regno Unito. Si tratta di un primo passo importante per avviare un programma di espansione che renda il brand sempre più un riferimento.

Bene anche in Italia

In Italia, dove sono già disponibili i dati sulle immatricolazioni di aprile, Fiat cresce con una percentuale in linea con quella europea. Dopo quattro mesi di 2026, infatti, la Casa italiana ha venduto 77 mila unità sul mercato con un incremento del +30,08% e una quota del 12,1%.

A garantire il successo di Fiat è sempre la Panda, che ha già raggiunto quota 45 mila unità vendute, conquistando ancora una volta la leadership del settore delle quattro ruote italiano. Da segnalare, però, le oltre 16 mila unità vendute della Fiat Grande Panda che, mese dopo mese, si sta ritagliando uno spazio sempre più importante sul mercato.

Ci sono poi la Fiat 600, che ha toccato quota 7.888 unità vendute, e la Fiat 500, con 5.682 unità vendute,. che danno un contributo prezioso alla crescita del marchio italiano, affiancando la linea Panda, in attesa delle prossime novità in arrivo per il segmento C.

Segnali di crescita anche in altri mercati

In Germania, come confermano i dati Dataforce aggiornati a fine marzo, le immatricolazioni di Fiat hanno raggiunto quota 19.531 unità con un incremento su base annua pari al +51,9%. Per quanto riguarda la Francia, invece, i dati CCFA confermano un totale di 18.714 unità immatricolate per il brand, con una crescita del +40,1% e un market share del 2,8%.

Considerando i dati del primo trimestre pubblicati da ANFAC, in Spagna, Fiat sta crescendo, con un totale di 3.677 unità immatricolate e un incremento del +23,9% su base annua. Nel Regno Unito, invece, Fiat deve fare i conti con un evidente rallentamento delle vendite con appena 2.320 unità immatricolate nel corso dei primi quattro mesi del 2026. Questo dato si traduce in un calo pari al -46,95% su base annua e in un market share dello 0,62%.

Il programma di rilancio di Fiat continua e, tra alti e bassi, i dati sono positivi. L’arrivo della Grande Panda ha permesso al brand italiano di poter ritagliarsi uno spazio maggiore sul mercato, occupando il segmento B con un modello in grado di replicare il successo della Panda. I prossimi mesi saranno decisivi e ci permetteranno di capire fino a che punto il marchio italiano potrà crescere.