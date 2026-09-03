Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Fiat domina il mercato italiano

Fiat e Fiat Professional continuano a guidare il mercato delle quattro ruote in Italia. I dati di agosto 2026, confermati direttamente dall’azienda, chiariscono bene la posizione da leader dei due brand che stanno rafforzando la propria presenza nel settore.

I numeri sono chiari. La strategia di crescita di Stellantis per i suoi brand si sta rivelando quella giusta e sia Fiat che Fiat Professional non accennano a rallentare e a cedere quote di mercato. Ecco tutti i dettagli.

Un 2026 da protagonista

In base ai dati forniti da Dataforce, Fiat e Fiat Professional hanno fatto registrare un totale di 9.899 immatricolazioni nel corso del mese di agosto 2026, raggiungendo una quota di mercato pari al 12,8%, in crescita del 1,6% rispetto ai dati dell’agosto dello scorso anno.

Come abbiamo già visto nell’approfondimento sulle vendite di nuove auto ad agosto, la Casa sta vivendo un periodo d’oro e continua a far segnare numeri importanti, con volumi elevati in diversi segmenti.

Numeri simili arrivano dall’analisi del cumulato annuo: tra gennaio e agosto, infatti, le immatricolazioni sono state 158.281 e il market share è salito fino al 12,7%, con un incremento di 1,3 punti rispetto ai numeri dello stesso periodo dell’anno passato.

Il marchio Fiat domina

Consideriamo solo i dati di Fiat. Il marchio ha chiuso il mese di agosto con 7.637 esemplari immatricolati e con una quota dell’11%, con un incremento di 1,7 punti su base annua.

Nel cumulato, il brand torinese ha superato il muro delle 128 mila unità distribuite, raggiungendo anche un market share del 12,7%, in crescita di 1,7 punti.

La Casa guida anche il canale di vendita ai “Privati“, con più di 70 mila unità da inizio anno e una quota dell’11,5% (+2,7 punti). La Fiat Panda si conferma l’auto più venduta in assoluto.

Da segnalare anche le ottime prestazioni della Grande Panda che, nel parziale annuo, ha superato i 27 mila veicoli ed è oggi il quarto modello più venduto sul mercato italiano.

Il marchio Fiat guida anche il settore della micromobilità con la sua Topolino che domina le vendite dei quadricicli leggeri elettrici, raggiungendo il 51,2% di market share ad agosto.

Il successo della strategia di Fiat è evidente: il marchio sta ampliando la sua offerta di veicoli con l’obiettivo di espandere la sua presenza sul mercato in modo significativo.

Con la Grande Panda (ma anche con la 600 e la 500 ibrida), la Casa ha compiuto un passo importante. Il prossimo step, invece, è rappresentato dalla crescita nel segmento C con i nuovi modelli Grizzly.

Leader nel settore veicoli commerciali

Per quanto riguarda i veicoli commerciali, Fiat Professional è leader in Italia con un mese di agosto concluso con 2.262 immatricolazioni e quota del 27,1%. Nei primi 8 mesi, il brand ha totalizzato 29.699 immatricolazioni pari al 24,8% di quota di mercato. Da segnalare che Scudo, Doblò e Ducato occupano le prime tre posizioni della classifica dei van più venduti ad agosto. Ducato è anche il più venduto nel 2026.