I dati UNRAE e ACEA premiano Fiat nel 2026: il marchio cresce in doppia cifra sia in Italia che sul mercato europeo

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Ufficio Stampa Stellantis Numeri record per Fiat: la crescita non si ferma

Fiat sta vivendo un 2026 molto positivo. La conferma arriva dai dati sulle immatricolazioni, sia in Italia che in Europa. I numeri evidenziano la crescita del marchio del Gruppo Stellantis che sta sfruttando al meglio il potenziamento della sua gamma, ottenuto grazie all’arrivo di diversi nuovi modelli nel corso degli ultimi anni.

L’aggiornamento dell’offerta di veicoli è stato determinante e sta permettendo a Fiat di registrare volumi significativi in termini di immatricolazioni. Le novità che arriveranno in futuro dovrebbero garantire un ulteriore salto in avanti nel corso dei prossimi anni. Andiamo ad analizzare tutti i dettagli in merito alla questione.

I dati in Italia

Come confermano i numeri forniti da UNRAE, Fiat sta registrando numeri molto positivi in Italia. Nel corso dei primi dieci mesi dell’anno (gennaio – ottobre), il brand torinese ha raggiunto quota 156 mila unità immatricolate.

L’incremento rispetto allo scorso anno è netto, con circa 33 mila unità in più. La crescita percentuale registrata da Fiat è pari al 26,66%. Per quanto riguarda il market share, invece, il marchio ha raggiunto l’11,99%, un miglioramento di oltre 1,6 punti.

Fiat si conferma leader del mercato italiano, settore che sta registrando un 2026 molto positivo.

Mercato Immatricolazioni (Gen–Ott 2026) Crescita e Quota Italia ~156.000 unità +26,66% Quota 11,99% (+1,6 pt) Europa ~292.000 unità +25,7% Quota 2,5% (+0,4 pt)

Protagonista anche in Europa

Fiat sta ottenendo risultati positivi anche in Europa, con le vendite che hanno raggiunto un totale di 292 mila unità immatricolate tra gennaio e ottobre. La crescita percentuale, in questo caso, risulta essere pari al 25,7% mentre il market share è del 2,5% (con un incremento di 0,4 punti).

I dati in questione, forniti da ACEA, tengono conto di tutto il mercato Ue, del Regno Unito e dei Paesi Efta. Per tutti i dettagli relativi alle immatricolazioni in Europa potete consultare il nostro approfondimento dedicato, in cui abbiamo analizzato i dati di ottobre.

Fiat resta ancora molto legata al mercato italiano che pesa per circa il 53% sulle immatricolazioni complessive registrate in Europa. L’arrivo dei nuovi modelli, come la gamma Grizzly, dovrebbe garantire una riduzione di questa dipendenza.

I segreti del successo

A trainare l’accelerazione in avanti di Fiat nel 2026 è soprattutto l’impatto combinato di due novità strategiche: la Grande Panda e la nuova 500 ibrida. Questi due modelli hanno incrementato notevolmente le potenzialità del marchio.

Il debutto a pieno regime della Grande Panda ha riportato la Casa torinese al centro del segmento B con una formula multi-energia e accessibile, capace di sfiorare le 33 mila immatricolazioni in Italia nei primi dieci mesi dell’anno (quarto posto assoluto) e di spiegare da sola gran parte della crescita nazionale rispetto al 2025.

Al suo fianco, il ritorno della 500 con motorizzazione mild hybrid, prodotta a Mirafiori per affiancare la variante elettrica, ha ridato ossigeno all’iconica citycar, superando le 14 mila unità vendute tra gennaio e ottobre sul mercato italiano e riportandola ai vertici del segmento A.

Questo doppio successo si somma alla solidità della Pandina, ancora saldamente l’auto più venduta in Italia con oltre 93 mila immatricolazioni. La vera svolta del 2026 per Fiat sta proprio nell’aver superato la dipendenza da un unico modello: oggi il marchio può contare su tre pilastri complementari, in grado di spingere i volumi in Italia e in Europa e di preparare il terreno alle novità del prossimo biennio.