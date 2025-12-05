Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis

Fiat e Fiat Professional continuano a essere un punto di riferimento del mercato italiano delle quattro ruote. La conferma arriva dai dati forniti da Dataforce divulgati direttamente da Stellantis. I due brand italiani guidano il mercato italiano, sia nel corso del mese di novembre che per quanto riguarda il parziale annuo (gennaio – novembre). Nel corso del mese di novembre, in particolare, i due marchi hanno registrato un totale di 14.701 immatricolazioni e una quota complessiva dell’11,3%. Rispetto al novembre dello scorso anno, le immatricolazioni sono cresciute di oltre 2.500 unità. Andiamo ad analizzare i dati completi relativi all’andamento delle vendite di Fiat e di Fiat Professional sul mercato italiano.

Fiat si conferma leader

Il marchio Fiat rafforza la sua posizione di leader del mercato auto italiano, che, come confermano i dati di vendita, potrebbe chiudere il 2025 con un calo generale delle immatricolazioni. Nel corso del mese di novembre, infatti, le vendite sono state pari a 10.849 unità, con una quota pari all’8,7%, in crescita di 1,8 punti rispetto all’anno precedente. Nel cumulato dei primi 11 mesi, invece, il market share è pari all’11,3% con un totale di 180.436 unità immatricolate e una crescita di 0,4 punti rispetto allo scorso anno.

Continua il buon momento della Pandina Hybrid che, nel mese di novembre, ha raggiunto 6.832 unità immatricolate. La segmento A prodotta nello stabilimento di Pomigiliano d’Arco si conferma, ancora una volta, l’auto più venduta in Italia (sia a novembre che nel parziale annuo). La vettura sarà presto affiancata dalla nuova 500 Hybrid, altro modello chiave per il futuro di Fiat.

Per scoprire tutte le auto più vendute potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle dieci auto più vendute in Italia a novembre 2025. Fiat domina anche il segmento della micromobilità con la Topolino, che detiene oltre il 40% di quota di mercato nel suo comparto. La più piccola della gamma continua a registrare forte richiesta, soprattutto grazie a un prezzo contenuto che la rende conveniente e accessibile per gli spostamenti urbani.

I numeri di Fiat Professional

Anche Fiat Professional sta attraversando un periodo positivo: a novembre è stato il brand più venduto in Italia tra i veicoli commerciali con 3.852 unità immatricolate e una quota di mercato del 24,3%, in crescita di 2,8 punti rispetto al novembre 2024. A guidare il mercato è sempre il Ducato, veicolo commerciale più venduto in Italia con 1.614 unità e un market share del 26% nel suo segmento. Tra i van compatti domina invece il Doblò: 1.600 immatricolazioni e una quota del 40% nel segmento.

I dati di novembre confermano il ruolo di primo piano per Fiat e Fiat Professional sul mercato italiano. I due marchi continuano a essere tra i più richiesti dagli acquirenti italiani. Per il futuro, però, sarà sempre più importante riuscire a rafforzare la propria presenza al di fuori del Paese. Staremo a vedere quali saranno i prossimi risultati dei marchi del Gruppo Stellantis.