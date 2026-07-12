Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Immatricolazioni in crescita per Fiat

Il mercato italiano ha chiuso il primo semestre del 2026 in positivo. A trascinare il settore delle quattro ruote è arrivato un contributo molto importante da Fiat. Il brand, infatti, ha registrato un’ottima prima metà dell’anno, con immatricolazioni in netta crescita rispetto allo stesso periodo del 2025. I dati UNRAE confermano il buon momento. Il successo è legato a una gamma sempre più ricca e articolata che, pur mantenendo la caratteristica accessibilità del brand, si sta rafforzando per proporre soluzioni sempre più complete e vantaggiose.

Un semestre molto positivo

Fiat ha chiuso un semestre molto positivo, facendo registrare un totale di 106 mila unità immatricolate nel corso del periodo compreso tra gennaio e giugno. Per il marchio del Gruppo Stellantis, questo risultato si traduce in una crescita del 29% su base annua e in una quota di mercato che risulta essere pari all’11,39%, con un miglioramento di quasi due punti rispetto allo scorso anno.

Nello stesso periodo di tempo, il mercato auto italiano è cresciuto “solo” del 9,6%. Fiat, quindi, è stato uno dei brand con la migliore performance, incrementando il totale di unità immatricolate di quasi 25 mila esemplari. Per approfondire l’andamento del mercato italiano potete dare un’occhiata al nostro articolo sulle immatricolazioni nel primo semestre del 2026.

Ricordiamo che Fiat sta andando molto bene anche in Europa, ma per i dati completi sul primo semestre dell’anno sarà necessario attendere ancora un paio di settimane. In ogni caso, il brand dovrebbe chiudere il semestre in modo molto positivo anche sul mercato europeo. Il segreto del successo è da ricercare nei modelli che oggi compongono la gamma Fiat.

Una gamma di successo

A guidare le vendite di Fiat è, naturalmente, la Panda, che si conferma la best seller del mercato italiano. Nel corso del primo semestre dell’anno, infatti, la segmento A del marchio italiano ha venduto un totale di 62 mila unità, con un risultato in leggerissima crescita rispetto allo scorso anno e con un enorme vantaggio rispetto ai concorrenti (nella Top 10 delle auto più vendute il secondo modello si è fermato a 27 mila unità).

La crescita di Fiat non è legata alla Panda ma ad altri modelli, con la Grande Panda che si è confermata una delle vetture più richieste sul mercato italiano. Complessivamente, la Grande Panda ha toccato quota 23 mila unità immatricolate nel corso del periodo, risultando il secondo SUV più venduto in Italia nel semestre. Da segnalare anche il contributo della 500, che ha superato quota 9 mila unità vendute. Sullo stesso livello si è piazzata anche la 600.

Ricordiamo che Fiat ha già in programma un nuovo aggiornamento della gamma, con i nuovi Grizzly e Grizzly Fastback che, dopo la presentazione ufficiale avvenuta nelle scorse settimane, si preparano a fare breccia nel mercato, con l’obiettivo di incrementare la presenza del marchio. In particolare, in questo caso, il focus sarà il segmento C, con l’obiettivo di sostituire la gamma Tipo e ottenere risultati superiori in termini di volumi di vendita.