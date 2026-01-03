Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

La Panda si conferma la best seller del mercato italiano

La Fiat Panda continua a essere il modello più venduto in Italia. I dati sulle immatricolazioni nel corso del 2025 confermano il ruolo di best seller della segmento A che, in termini di volumi, ha “doppiato” il secondo modello più venduto in Italia. Nel corso degli ultimi anni, però, la Panda non riesce più a raggiungere i numeri di un tempo anche se nel 2025 è tornata sopra quota 100.000 unità immatricolate. Nonostante il calo rispetto al passato, la segmento A continua a macinare vendite e a soddisfare gli automobilisti italiani, anche grazie a un prezzo sempre molto accessibile, soprattutto in rapporto agli standard attuali del mercato delle quattro ruote. Andiamo a fare il punto sulle vendite della Panda e su cosa è cambiato nel corso degli ultimi anni.

La best seller del mercato italiano

Come confermato dai dati sulle immatricolazioni del 2025, che certificano un rallentamento di tutto il mercato italiano, la Fiat Panda è ancora la best seller del mercato, con un totale di 102.485 unità vendute. Questo dato è pari a più del doppio rispetto a quanto registrato dal secondo modello più venduto, la Dacia Sandero, che si ferma a 48.398 unità. Dopo il calo registrato lo scorso anno, la Panda è riuscita a tornare sopra quota 100.000 unità immatricolate in un anno, grazie anche al lavoro fatto da Fiat che ha aggiornato il modello con la versione Pandina e ha confermato la produzione anche per i prossimi anni. Il 2026 inizia, quindi, nel modo giusto per il modello che punta a confermarsi nuovamente come il più venduto in Italia.

Il confronto con gli anni scorsi

Un’analisi delle immatricolazioni della Fiat Panda nel corso degli ultimi anni conferma l’attuale stato del modello sul mercato. I numeri registrati fino al 2017, anno concluso con ben 145 mila unità immatricolate, sono oggi lontanissimi. Nello stesso tempo, però, il muro delle 100.000 unità è stato superato e dati registrati nel corso del 2025 sono molto simili a quelli del 2022 e del 2023. In sostanza, la Panda riesce ancora a generare volumi di vendita elevati, nonostante l’età avanzata del progetto. Ecco i dati sulle immatricolazioni in Italia della Segmento A del marchio italiano dal 2017 al 2025 raccolti grazie al database di UNRAE:

2017: 145.919

2018: 124.266

2019: 138.132

2020: 110.465

2021: 112.298

2022:105.384

2023: 102.625

2024: 99.871

2025: 102.485

Il futuro è ora tutto da scrivere. La Panda ha dimostrato di poter continuare a garantire risultati importanti per Fiat, anche se con numeri inferiori rispetto al passato. La Casa italiana non ha alcuna intenzione di rinunciare alla sua best seller che resterà in produzione ancora per qualche anno. I piani attuali di Stellantis prevedono un’estensione della produzione almeno fino al 2030. La strategia potrebbe cambiare in futuro, anche in base a quelle che saranno le scelte normative in merito ai modelli con motore termico. Per il momento, però, è chiaro che la Panda continuerà a essere un’icona del mercato italiano, ritagliandosi anno dopo anno il ruolo di best seller e staccando nettamente tutte le altre concorrenti. L’appuntamento con i nuovi dati di vendita della Panda è fissato per l’inizio del mese di febbraio quando saranno pubblicati i dati relativi al mese di gennaio.