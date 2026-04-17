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Ufficio Stampa Stellantis Fiat cresce ancora in Europa

Il 2026 è iniziato molto bene per Fiat. Il marchio italiano, infatti, si è reso protagonista di una sostanziale crescita delle immatricolazioni, dando un contributo importante al piano di rilancio di Stellantis.

Questo trend di crescita non si limita al solo mercato italiano, dove Fiat è leader e sta registrando numeri molto positivi. Come sottolineato anche dall’azienda, il marchio sta registrando ottimi dati in tutta Europa.

Andiamo ad analizzare i numeri, forniti direttamente da Stellantis tramite un comunicato stampa, che Fiat ha raccolto nel corso del primo trimestre del 2026 sul mercato europeo, considerando anche l’andamento dei modelli principali.

Un primo trimestre positivo

Sull’ottima partenza di Fiat nel corso del primo trimestre del 2026 abbiamo già pubblicato vari articoli, con un approfondimento dettagliato che conferma il buon stato di salute del marchio in questa prima parte di anno. I dati forniti da Stellantis confermano quanto già era stato evidenziato nei giorni scorsi: il primo trimestre di Fiat in Europa (UE29) si è chiuso con una quota di mercato del 3,4%. Questo dato include una crescita percentuale di 0,6 punti rispetto al primo trimestre del 2025.

Fiat, quindi, è tornata sopra il 3% di market share sfruttando al meglio la crescita dei volumi: nel corso dei primi tre mesi dell’anno, infatti, la Casa italiana ha registrato un incremento del +25% con oltre 27 mila immatricolazioni in più. Ricordiamo che nelle prossime settimane arriverà il report completo sull’andamento del mercato europeo, diffuso come al solito da ACEA, che ci permetterà di analizzare più nel dettaglio l’andamento di Fiat in rapporto anche ai risultati degli altri brand.

Leader del segmento A

Il cuore della gamma Fiat continua a essere nel segmento A: l’accoppiata Panda e 500, infatti, ha permesso al marchio di raggiungere un totale di oltre 45 mila unità immatricolate nei primi tre mesi del 2026. Di queste, circa 37 mila sono Panda. Complessivamente, Fiat ha il 57,6% del segmento A delle city car.

La Grande Panda è un successo

Uno dei segreti del successo di Fiat in Europa è la Grande Panda, protagonista nel primo trimestre dell’anno con un totale di 21 mila unità vendute. Il modello è destinato a crescere ancora, diventando sempre più un riferimento per il brand. A garantire questa crescita sarà la nuova versione benzina, che abbiamo analizzato di recente in un approfondimento dedicato e che si prepara a ritagliarsi uno spazio di primo piano, soprattutto in Italia, dove la Grande Panda è già nella Top 3 delle auto più vendute dopo i primi tre mesi dell’anno.

Bene anche Topolino e Fiat Professional

Il marchio Fiat si sta ritagliando uno spazio di primo piano anche tra i quadricicli leggeri con la Topolino che ha superato quota 3 mila unità vendute, registrando un incremento del 10% rispetto ai dati dello scorso anno. Fiat è ora leader del settore della micromobilità in UE29. Per quanto riguarda Fiat Professional, invece, il brand ha raggiunto una quota di mercato del 7,4%, in crescita di 0,7 punti percentuali rispetto al primo trimestre del 2025. In Italia, invece, il market share è del 25,6%, con una leadership solida che si basa su oltre 12 mila unità immatricolate.