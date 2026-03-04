Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Un ottimo inizio di 2026 per Fiat

Il 2026 è iniziato nel modo giusto per Fiat che sta registrando ottimi risultati in termini di immatricolazioni, con un sostanziale passo in avanti rispetto allo scorso anno. La strategia di crescita dell’azienda, che nei mesi scorsi ha rinnovato la gamma con diversi progetti, inizia a dare i suoi frutti.

Si tratta di un riscontro molto importante. Il marchio italiano sta lavorando a un aggiornamento significativo alla sua offerta, con modelli come la Grande Panda e la 500 ibrida, e si prepara a farsi spazio anche nel segmento C. I dati raccolti in questo inizio 2026 rappresentano un primo passo verso un programma di crescita sempre più ambizioso.

Andiamo ad analizzare i dati forniti dal brand.

Una crescita importante

I dati del mese di febbraio 2026 forniti da Dataforce e riportati con un comunicato da Stellantis confermano gli ottimi dati per il brand italiano. Fiat e Fiat Professional a febbraio si confermano al vertice del mercato in Italia nel comparto delle vetture e anche in quello dei veicoli commerciali.

Le immatricolazioni complessive sono pari a 24.909 unità con un incremento di oltre 6 mila unità e una quota del 14,4% (+2,3 punti rispetto allo scorso anno). Nel cumulato, invece, si registrano 47.582 immatricolazioni (quasi 10 mila in più) e una quota del 14,4% (+2 punti).

L’azienda evidenzia anche altri due dati molto significativi:

guida il mercato delle vetture con 21.269 immatricolazioni pari al 13,5% di quota in crescita di 2,8 punti percentuali rispetto a febbraio dello scorso anno nel canale di vendite ai “Privati” il marchio ha una quota di 12,7% con oltre 10 mila immatricolazioni a febbraio

Nel comunicato si sottolinea che i risultati sono stati ottenuti “grazie ad azioni commerciali efficaci che hanno reso le vetture Fiat accessibili a tutti gli italiani in linea con il DNA del marchio“.

Ricordiamo che Fiat sta andando molto bene anche in Europa. Nel corso del mese di gennaio (dati ACEA), il marchio italiano ha venduto oltre 29 mila unità con un incremento di oltre 6 mila rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Per effetto di questo risultato, il brand ha migliorato la sua performance del 24,6%.

Un successo in tutti i segmenti

Da segnalare anche gli ottimi risultati di Panda e Grande Panda che hanno conquistato le prime posizioni della Top 10 delle auto più vendute in Italia a febbraio 2026. Nel frattempo, la Topolino domina il settore dei quadricicli leggeri elettrici con una quota del 49,9% mentre Fiat Professional, con 3.640 immatricolazioni, chiude il mese con una quota del 23,7%. La Casa italiana, quindi, ha registrato riscontri incoraggianti in tutti i segmenti in cui è presente e ora può guardare con fiducia ai prossimi mesi.

Per Fiat, il 2026 sarà un anno chiave. Dopo aver lanciato la 600, la Grande Panda e la 500 ibrida e aver confermato la produzione della Panda, il brand ora guarda al segmento C con l’arrivo di nuovi modelli che permetteranno di espandere la gamma. In questo modo, il marchio del Gruppo Stellantis avrà la possibilità di crescere ancora nel corso dei prossimi anni.