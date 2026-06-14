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Ufficio Stampa Stellantis Ecco i risultati di Fiat

Il marchio Fiat sta vivendo un inizio di 2026 davvero positivo con immatricolazioni in forte crescita, soprattutto in Italia ma con dati positivi anche in diversi altri mercati europei. I numeri parlano chiaro: la strategia di espansione della gamma sta iniziando a dare i suoi frutti. Fiat, infatti, sta crescendo ed è oggi sempre più protagonista del mercato. Andiamo ad analizzare i dati registrati dal marchio nel corso dei primi cinque mesi dell’anno.

Sempre più leader in Italia

Il mese di maggio 2026 si è chiuso con un eccellente risultato per Fiat che, come confermano i dati UNRAE, ha superato quota 15 mila unità immatricolate, con una crescita del 27,3% delle vendite rispetto ai dati dello stesso mese dello scorso anno. Questo risultato si traduce in una quota di mercato del 10,12% e permette a Fiat di “battere” il mercato italiano, in crescita del 7,6% a maggio, come abbiamo già analizzato nel nostro approfondimento sulle immatricolazioni di maggio 2026.

Anche il cumulato annuo è molto positivo per Fiat che ha chiuso i primi cinque mesi dell’anno ( gennaio – maggio) con un totale di 92 mila unità vendute in Italia e una crescita percentuale del 29% su base annua, mentre il mercato è cresciuto del 9,4%. Questo risultato permette al marchio italiano di incrementare il suo market share, fino a toccare quota 11,73%. I numeri, quindi, confermano il rilancio di Fiat sul mercato italiano.

Da segnalare anche gli ottimi risultati ottenuti dai singoli modelli. Fiat, infatti, ha piazzato quattro vetture tra le prime 30 più vendute in Italia con la Fiat Panda che occupa il primo posto, raggiungendo quota 54 mila immatricolazioni. C’è poi un ottimo terzo posto per la Grande Panda, che ha raggiunto quota 19 mila unità vendute in Italia, diventando una delle protagoniste del mercato italiano. Bene anche la Fiat 600, che ha superato le 8 mila unità vendute, piazzandosi al 26° posto della classifica. C’è poi la Fiat 500 che ha superato i 7 mila esemplari, arrivando fino al 29° posto della graduatoria.

Bene anche in Europa

La crescita di Fiat non è solo un trend italiano. Il marchio, infatti, sta facendo registrare risultati importanti anche sul mercato europeo, come confermano i dati ACEA. Considerando il mercato Ue, i Paesi Efta e il Regno Unito, infatti, il brand italiano ha raggiunto un totale di quasi 30 mila unità vendute nel corso del mese di maggio, con un incremento del 23%. Risultato ancora migliore nel parziale annuo, in cui Fiat ha venduto 131 mila unità, con un incremento del 29,2%.

Il primo semestre sarà, quindi, molto positivo e si chiuderà con numeri importanti per il brand che può guardare al futuro con grande fiducia. Il piano di rilancio di Fiat procede bene e i nuovi modelli di segmento C, in arrivo nel corso del prossimo futuro, non faranno altro che potenziare l’offerta, permettendo al marchio di continuare a crescere. Per il momento, non ci resta che attendere le prossime settimane e l’arrivo dei nuovi dati sulle immatricolazioni del mese di giugno.