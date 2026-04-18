Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Ecco come stanno andando i finanziamenti per l'auto

I finanziamenti per l’acquisto di un’auto sono una delle opzioni preferite dagli automobilisti, grazie alla possibilità di dilazionare facilmente la spesa, ma anche dalle Case costruttrici, che con l’applicazione di tassi di interesse possono incrementare ricavi e utili derivanti dalla vendita dei propri veicoli.

La richiesta di finanziamenti per completare l’acquisto di un’auto è sempre molto alta anche se nel corso del 2025 è stato registrato un leggero calo, legato principalmente al calo delle immatricolazioni di nuove autovetture. Questi due parametri, infatti, sono strettamente collegati e vanno sempre considerati insieme.

Bisogna sottolineare, inoltre, che il calo è stato attenuato dalla crescita del mercato dell’usato che pur non riuscendo a compensare completamente il calo delle immatricolazioni, ha sostenuto il settore dei finanziamenti per le auto. A chiarire la questione è il “Market Outlook sulla Mobility”, un nuovo studio condotto da Crif.

Andiamo a scoprire tutti i dettagli in merito all’indagine che prende in considerazione l’evoluzione del settore sotto vari punti di vista.

Finanziamenti in calo per le auto

Dai dati dell’indagine emerge chiaramente un calo dei finanziamenti per l’acquisto di nuove auto nel corso del 2025. In particolare, si registra una riduzione dell’1,2% su base annua. Questo dato, come detto in apertura, è strettamente legato al calo delle immatricolazioni di nuove auto in Italia registrato lo scorso anno, con una riduzione del 2,1% delle vendite.

La crescita del 2% del mercato dell’usato ha dato un sostegno al settore, ma non è riuscita a compensare il calo del nuovo. A livello regionale, il calo più marcato viene registrato in Piemonte (-4,3%) e Toscana (-3,8%) mentre l’unica regione che chiude in positivo, con un dato in contro-tendenza rispetto alla media nazionale, è la Sicilia (+1,8%).

Gli altri dati

Non stupisce, anche considerando l’andamento dei prezzi delle auto, che l’importo medio dei finanziamenti per l’acquisto di una nuova vettura sia in crescita, raggiungendo una media di 19.400 euro. Da segnalare anche che i privati restano la componente principale del mercato con una quota complessiva del 70,8%, ma in termini di volumi registrano un calo dell’1,4% su base annua.

Da segnalare, però, che tra i privati si registra una forte crescita del segmento degli Under 30. I giovani ricorrono con frequenza crescente al finanziamento per l’acquisto di una nuova auto. Per gli Under 30, infatti, la crescita delle richieste è del 12,3%. Da segnalare, però, che il dato è legato a una maggiore propensione verso l’usato che rappresenta il 45,4% delle richieste complessive di finanziamento contro una media del mercato pari al 30,7%.

Un altro dato da considerare è quello legato agli operatori finanziari. Le finanziarie generaliste, legate maggiormente all’andamento dell’usato, registrano una crescita del 6,8% mentre le società captive e specializzate, che si concentrano sul nuovo, sono in calo del 5,5%, facendo segnare un dato sensibilmente peggiore rispetto alla media del mercato.

Il settore dei finanziamenti per auto, nonostante un calo in diversi segmenti, resta un importante riferimento per il settore e continuerà a rappresentare per gli utenti un’opzione importante da tenere in considerazione al momento dell’acquisto di una nuova vettura, con la possibilità di dilazionare al massimo la spesa.