Le auto diesel più vendute in Italia a ottobre 2026

08/11/26 16:00

Nonostante l'evidente calo delle immatricolazioni negli ultimi anni, le auto diesel continuano a occupare una porzione rilevante del mercato italiano, soprattutto per quanto riguarda il segmento premium, dove diversi modelli sono molto apprezzati e richiesti dalla clientela. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle auto diesel più vendute in Italia ad ottobre, sfruttando i dati forniti da UNRAE. Vi segnaliamo anche la Top 10 delle auto più vendute in assoluto in cui l'assenza di modelli a gasolio risulta evidente.
Auto diesel
Foto di Davide Raia

Davide Raia

esperto di tecnologia e motori

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.