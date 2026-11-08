Le auto diesel più vendute in Italia a ottobre 2026
Nonostante l'evidente calo delle immatricolazioni negli ultimi anni, le auto diesel continuano a occupare una porzione rilevante del mercato italiano, soprattutto per quanto riguarda il segmento premium, dove diversi modelli sono molto apprezzati e richiesti dalla clientela. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle auto diesel più vendute in Italia ad ottobre, sfruttando i dati forniti da UNRAE. Vi segnaliamo anche la Top 10 delle auto più vendute in assoluto in cui l'assenza di modelli a gasolio risulta evidente.