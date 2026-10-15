Le auto diesel più vendute in Italia: la Top 10 di settembre 2026
Il rallentamento delle auto diesel in Italia è evidente, con immatricolazioni in calo del 39,5% nel corso del mese di settembre e del 27,4% se andiamo a considerare il parziale annuo (gennaio - settembre). Nel frattempo, però, alcuni modelli continuano a registrare buoni volumi di vendita. Sfruttando i dati forniti da UNRAE, di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle auto diesel più vendute in Italia nel corso del mese di settembre. Scorrendo la graduatoria emerge subito un dato inequivocabile: il diesel in Italia è diventato quasi un’esclusiva dei costruttori tedeschi. Tutti i modelli presenti nella Top 10 appartengono infatti ai marchi del Gruppo Volkswagen (VW, Audi, Škoda) o a BMW e Mercedes-Benz. Per maggiori dettagli sui modelli più venduti, invece, vi rimandiamo alla classifica delle 10 auto più vendute, considerando tutte le alimentazioni.