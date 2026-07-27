Le auto elettriche più vendute in Italia: la Top 10
Le auto elettriche sono sempre più diffuse in Italia: nel primo semestre del 2026, infatti, le vetture a zero emissioni hanno registrato un incremento del 77% delle immatricolazioni, rafforzando la loro posizione, soprattutto grazie alla sostanziale crescita di molti modelli economici. La conferma arriva dai dati UNRAE che chiariscono quali sono state le auto elettriche più vendute. Ecco, quindi, la Top 10 aggiornata delle elettriche più richieste dal mercato italiano dopo la prima metà del 2026.