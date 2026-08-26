Le auto elettriche più vendute in Italia: la Top 10 di luglio 2026
Le auto elettriche hanno un ruolo sempre più importante sul mercato italiano, con immatricolazioni in netta crescita rispetto allo scorso anno. Il mese di luglio, rispetto ai dati del primo semestre, ha evidenziato un rallentamento della crescita ma con una quota di mercato che è salita fino a 5,9%. Si tratta di un risultato inferiore a quello della media europea. A sostenere la diffusione delle vetture a zero emissioni ci sono diversi modelli. Ecco la Top 10 delle auto elettriche più vendute in Italia a luglio 2026.