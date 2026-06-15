Auto elettriche più vendute a maggio 2026: la Top 10 in Italia

Il segmento delle auto elettriche in Italia continua a crescere. Una conferma in tal senso è arrivata dai dati sulle immatricolazioni di maggio 2026 che mettono in evidenza un nuovo passo in avanti per il settore. Complessivamente, infatti, le elettriche hanno raggiunto quota 13.305 unità vendute nel corso del quinto mese dell'anno, con un market share dell'8,8%. Si tratta di una crescita dell'86,2% su base annua. Anche il parziale annuo è positivo, con un ottimo +75,4%. Alcuni modelli, però, sono molto più richiesti di altri. Di seguito, grazie ai dati UNRAE, andremo ad analizzare la Top 10 delle auto elettriche più vendute a maggio 2026 che racchiude tante conferme ma anche alcune sorprese.