Le auto ibride più vendute in Italia da gennaio ad aprile: la Top 10

Pubblicato: 25 Maggio 2026 16:00

Il mercato delle auto ibride in Italia è in forte crescita e sta dando un contributo importante alla crescita dell'intero settore delle quattro ruote in Italia. La conferma arriva dai dati dei primi quattro mesi del 2026. Tra gennaio e aprile 2026, infatti, il mercato è cresciuto del 24,5% su base annua, considerando le vendite di modelli Mild Hybrid e Full Hybrid. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 dei modelli più venduti nel corso del primo quadrimestre dell'anno. La classifica si basa sui dati forniti da UNRAE.
Auto ibride
Foto di Davide Raia

Davide Raia

esperto di tecnologia e motori

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.