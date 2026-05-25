Le auto ibride più vendute in Italia da gennaio ad aprile: la Top 10

Il mercato delle auto ibride in Italia è in forte crescita e sta dando un contributo importante alla crescita dell'intero settore delle quattro ruote in Italia. La conferma arriva dai dati dei primi quattro mesi del 2026. Tra gennaio e aprile 2026, infatti, il mercato è cresciuto del 24,5% su base annua, considerando le vendite di modelli Mild Hybrid e Full Hybrid. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 dei modelli più venduti nel corso del primo quadrimestre dell'anno. La classifica si basa sui dati forniti da UNRAE.