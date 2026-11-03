Le auto ibride plug-in più vendute a ottobre 2026
Le auto ibride plug-in sono sempre più diffuse in Italia e, come confermato anche dai dati sulle immatricolazioni di ottobre, hanno appena registrato un mese ottimo. Di seguito, sfruttando i numeri comunicati da UNRAE, andremo ad analizzare la classifica delle 10 auto ibride plug-in più vendute in Italia nel corso del mese di ottobre e poi anche nel parziale annuo. Per i modelli più venduti, considerando tutte le alimentazioni, vi rimandiamo alla Top 10 generale.