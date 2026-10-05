Le auto ibride plug-in più vendute in Italia: la Top 10 di settembre 2026
Le auto ibride plug-in sono sempre più importanti per il mercato auto italiano. Come confermano i dati sulle immatricolazioni di settembre, questo segmento sta facendo registrare una crescita significativa. Di seguito andremo ad analizzare quali sono state le 10 auto ibride plug-in più vendute in Italia nel corso del mese di settembre, tenendo in considerazione i dati UNRAE. Per saperne di più sull'andamento delle immatricolazioni è possibile consultare anche la Top 10 delle auto più vendute, considerando tutte le alimentazioni.