Le auto ibride plug-in più vendute in Italia: la Top 10 di settembre 2026

05/10/26 07:30

Le auto ibride plug-in sono sempre più importanti per il mercato auto italiano. Come confermano i dati sulle immatricolazioni di settembre, questo segmento sta facendo registrare una crescita significativa. Di seguito andremo ad analizzare quali sono state le 10 auto ibride plug-in più vendute in Italia nel corso del mese di settembre, tenendo in considerazione i dati UNRAE. Per saperne di più sull'andamento delle immatricolazioni è possibile consultare anche la Top 10 delle auto più vendute, considerando tutte le alimentazioni.
Auto ibride
Foto di Davide Raia

Davide Raia

esperto di tecnologia e motori

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.