Le auto più vendute in Europa: la Top 10 di luglio 2026
La Top 10 delle auto più vendute in Europa nel corso del mese di luglio 2026, in base ai dati forniti da Dataforce, mette in evidenza chi sono oggi le principali protagoniste del mercato. Nelle prime posizioni, infatti, troviamo diversi modelli di grande diffusione, proposti con motorizzazioni tradizionali oppure ibride. Nonostante la crescente richiesta da parte degli automobilisti europei, invece, non ci sono auto elettriche. Ecco, quindi, quali sono state le 10 auto più vendute in Europa.