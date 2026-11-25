Le auto più vendute in Europa a ottobre 2026
Il mercato auto europeo continua a crescere, anche grazie al contributo di alcuni modelli che si confermano essere tra i preferiti degli automobilisti. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle auto più vendute in Europa, nel corso del mese di ottobre e poi nel parziale annuo 2026 (gennaio - ottobre), grazie ai dati diffusi da BestSellingCarBlog ed elaborati su fonti Dataforce e ACEA. La classifica presenta diverse differenze rispetto alla Top 10 italiana che vede protagonista la Fiat Panda. Il modello più venduto in Europa, però, risulta essere molto apprezzato anche in Italia.