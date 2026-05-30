I brand che crescono di più in Europa tra gennaio e aprile 2026
Il mercato delle quattro ruote in Europa sta crescendo e la conferma arriva dai dati ACEA relativi ai primi quattro mesi del 2026 (gennaio - aprile). Le immatricolazioni, infatti, sono aumentate del 4,6% su base annua, considerando tutti i mercati Ue oltre ai Paesi Efta e al Regno Unito. Di seguito andremo ad analizzare quelli che sono i brand che crescono di più. In questa classifica, basata sempre sui dati ACEA, sono elencati solo i marchi per cui è nota la performance percentuale in base al report dell'associazione dei costruttori europei. Per questo motivo, non includiamo nell'elenco i marchi di Chery Automobile (come Jaecoo, Jetour e Omoda), di cui non sono stati divulgati i risultati singoli ma solo la performance del gruppo. Sono esclusi anche i brand che non hanno raggiunto almeno quota 10 mila immatricolazioni nel periodo considerato (per questo non troviamo Alpine).