I brand che crescono di più in Europa a ottobre 2026
Il mercato auto europeo continua a crescere e anche i dati sulle immatricolazioni di ottobre, diffusi da ACEA, confermano il trend. Alcuni marchi stanno vivendo un periodo particolarmente positivo. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 dei brand che crescono di più in Europa, considerando sia i dati di ottobre che quelli relativi al parziale annuo e, quindi, ai primi 10 mesi del 2026. Per ulteriori dettagli sulle immatricolazioni, invece, potete consultare la Top 10 delle auto più vendute.