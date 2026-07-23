Le city car più vendute in Italia: la Top 10
Il primo semestre si è chiuso da alcune settimane ed è il momento giusto per fare un bilancio sull'andamento delle immatricolazioni sul mercato italiano e, in particolare, sui risultati registrati delle city car, vetture da sempre molto apprezzate dagli automobilisti del nostro Paese. Di seguito andremo ad analizzare la Top 10 delle city car più vendute in Italia nel corso del primo semestre del 2026, considerando modelli di segmento A e di segmento B, sulla base dei dati sulle immatricolazioni forniti da UNRAE. Ricordiamo che potete consultare anche la classifica dei SUV più venduti.