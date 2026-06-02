I marchi che vendono di più in Europa nel 2026: la Top 10
Il mercato auto europeo sta crescendo, con ottimi risultati in termini di unità immatricolate, nel corso dei primi quattro mesi del 2026 (i dati di maggio arriveranno nelle prossime settimane). In termini di volumi complessivi, a sostenere le vendite di nuove auto in Europa ci sono alcuni brand che continuano a rappresentare una porzione principale del mercato in termini di unità vendute. Di seguito andremo ad analizzare quali sono i 10 marchi che vendono più in Europa, considerando i dati pubblicati da ACEA e aggiornati a fine aprile 2026. I dati si riferiscono a tutto il mercato Ue oltre ai Paesi Efta e al Regno Unito, rappresentando, quindi, un totale delle immatricolazioni dei brand citati. Ricordiamo che è disponibile anche la classifica dei brand che crescono di più in Europa.