Ecco i marchi che vendono di più

Pubblicato: 7 Giugno 2026 16:30

Il mercato auto italiano è in crescita e ha chiuso i primi cinque mesi del 2026 con ottimi risultati. Alcuni brand registrano, però, volumi di vendita decisamente superiori rispetto ad altri e rappresentano la colonna portante dell'intero settore italiano. Di seguito andremo ad analizzare quali sono i 10 marchi che vendono di più in Italia, considerando i dati UNRAE aggiornati alla fine di maggio 2026. Ricordiamo che potete consultare anche la classifica delle auto più vendute in Italia.
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Davide Raia

esperto di tecnologia e motori

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.