Ecco i marchi che vendono di più
Il mercato auto italiano è in crescita e ha chiuso i primi cinque mesi del 2026 con ottimi risultati. Alcuni brand registrano, però, volumi di vendita decisamente superiori rispetto ad altri e rappresentano la colonna portante dell'intero settore italiano. Di seguito andremo ad analizzare quali sono i 10 marchi che vendono di più in Italia, considerando i dati UNRAE aggiornati alla fine di maggio 2026. Ricordiamo che potete consultare anche la classifica delle auto più vendute in Italia.