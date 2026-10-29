I Gruppi che vendono di più in Europa: nella Top 10 irrompono le cinesi

29/10/26 07:30

Il mercato auto in Europa sta crescendo, con ottimi numeri per quanto riguarda le immatricolazioni, come confermato anche dai recenti dati forniti da ACEA. Non tutti i gruppi registrano, però, performance simili sul mercato europeo e alcuni viaggiano su volumi decisamente superiori. Di seguito andremo ad analizzare quali sono i 10 gruppi che vendono di più in Europa, considerando tutto il mercato Ue, i Paesi Efta e il Regno Unito.
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Davide Raia

esperto di tecnologia e motori

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.