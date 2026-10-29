I Gruppi che vendono di più in Europa: nella Top 10 irrompono le cinesi
Il mercato auto in Europa sta crescendo, con ottimi numeri per quanto riguarda le immatricolazioni, come confermato anche dai recenti dati forniti da ACEA. Non tutti i gruppi registrano, però, performance simili sul mercato europeo e alcuni viaggiano su volumi decisamente superiori. Di seguito andremo ad analizzare quali sono i 10 gruppi che vendono di più in Europa, considerando tutto il mercato Ue, i Paesi Efta e il Regno Unito.