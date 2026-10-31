Stellantis riparte in Europa: i numeri dei brand
Il Gruppo Stellantis, dopo un periodo particolarmente complicato, è tornato a crescere in Europa, con immatricolazioni nettamente superiori rispetto allo scorso anno, come confermato dai dati forniti da ACEA. Di seguito andremo ad analizzare l'andamento dei singoli brand del Gruppo con l'obiettivo di capire quali sono quelli che stanno sostenendo la crescita dell'azienda sul mercato europeo e quali, invece, sono ancora in difficoltà. I dati riguardano il periodo gennaio-settembre 2026 e fanno riferimento a tutto il mercato Ue oltre ai Paesi Efta e al Regno Unito. Tra i brand analizzati troviamo Peugeot, Opel/Vauxhall, Citroën, Fiat (che comprende Abarth), Jeep, Alfa Romeo, DS e Lancia. A questi aggiungiamo anche Leapmotor, che opera in Europa con una joint venture con Stellantis. All'appello mancano i dati di Maserati che ACEA non fornisce in modo esplicito.