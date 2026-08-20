I 10 SUV più venduti in Italia a luglio 2026
I strong>SUV continuano a essere l'opzione preferita dagli automobilisti italiani, con volumi di vendita davvero importanti. Anche nel corso del mese di luglio 2026, come confermano i dati UNRAE, tanti italiani hanno scelto un SUV al momento dell'acquisto di una nuova vettura. Alcuni modelli, come sempre, riescono a ottenere più successo di altri. Ecco, quindi, la Top 10 dei modelli con il maggior numero di immatricolazioni in Italia, in base ai numeri del mese di luglio 2026. La classifica tiene conto dei modelli che UNRAE considera come "SUV". Ricordiamo che potete consultare anche la Top 10 delle auto più vendute.