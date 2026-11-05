I SUV più venduti in Italia a ottobre 2026: la Top 10
I SUV sono sempre più un punto di riferimento del mercato e contribuiscono in maniera significativa al totale delle immatricolazioni di nuove auto in Italia, mercato che sta registrando una crescita significativa nel corso del 2026. Di seguito andremo ad analizzare la classifica dei SUV più venduti in Italia considerando la Top 10 in base ai dati forniti da UNRAE. Nella graduatoria abbiamo inserito esclusivamente i modelli che la stessa UNRAE classifica come "SUV" anche se, in alcuni casi, si tratta di vetture di dimensioni ultra-compatte.