I SUV più venduti in Italia: la Top 10 di settembre 2026
Gli automobilisti italiani continuano a preferire i SUV, con tanti modelli che registrano volumi elevati e contribuiscono alla crescita delle immatricolazioni che sta caratterizzando il mercato delle quattro ruote nel corso del 2026. Dopo aver visto le 10 auto più vendute, andiamo a scoprire, grazie ai dati UNRAE, quali sono i 10 SUV più venduti in Italia nel corso del mese di settembre. Per definire la classifica abbiamo considerato tutti i modelli che UNRAE racchiude nella categoria "SUV". In alcuni casi, si tratta di modelli compatti ed economici, più simili alle tradizionali berline da città che ai classici SUV di taglia grande.