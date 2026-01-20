Risultati molto positivi nel 2025 per DR: il Gruppo ha registrato un'ottima performance, sia in termini di vendite che di fatturato, e ora guarda a un'espansione in Europa

Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa DR Un 2025 da record per il Gruppo italiano

Il Gruppo DR continua a rafforzare la sua posizione sul mercato, chiudendo un 2025 da grande protagonista, con una gamma sempre più ricca, un fatturato record e con l’ambizione di espandere la sua presenza in nuovi mercati europei. I numeri parlano chiaro: l’azienda sta crescendo e può, quindi, fissare obiettivi molto ambiziosi per il suo futuro.

Un 2025 di successo in Italia

Partiamo da una breve analisi dell’andamento delle vendite del Gruppo DR in Italia, sulla base dei dati forniti da UNRAE. Nel corso del 2025, l’azienda ha registrato un totale di 27.037 immatricolazioni, considerando tutti i suoi marchi. Questo risultato si traduce in una crescita su base annua pari al 3,15%. Si tratta di un risultato nettamente migliore di quello fatto registrare da tutto il mercato delle quattro ruote in Italia, che ha chiuso l’anno con un calo del 2,1% per le immatricolazioni nel confronto con l’anno precedente.

Per il Gruppo DR, inoltre, si registra una crescita della quota di mercato che sale fino a 1,77% (era 1,68% nel 2024). Il target del 2% di market share è sempre più vicino. Per maggiori dettagli in merito all’andamento delle vendite di nuove auto in Italia potete dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle immatricolazioni nel 2025.

Un anno da record

Stando ai dati forniti direttamente dall’azienda, il Gruppo DR ha registrato un totale di 34.286 unità vendute nel corso del 2025 con un fatturato record pari a 1,3 miliardi di euro. Questo risultato, secondo la Casa, rappresenta “il consolidamento del gruppo in 20 anni di presenza sul mercato“. I risultati commerciali sono stati ottenuti anche grazie a una gamma sempre più ricca e che ora può contare su un totale di 6 marchi (Evo, DR, Sportequipe, Tiger, Ich-X e Birba) e su 23 modelli già pronti per la commercializzazione.

L’arricchimento della gamma ha portato anche a un’offerta diversificata di motorizzazioni, con soluzioni ibride, sia Full Hybrid che Plug-in Hybrid, ma anche con modelli elettrici al 100%, che, ricordiamo, in Italia sono sempre più diffusi. Continuano a essere molto importanti (con una quota dell’80%) i modelli benzina/GPL che rappresentano uno dei segreti del successo dell’azienda che ha piazzato due vetture (le DR 5.0 e 6.0) nella Top 10 delle auto GPL più vendute in Italia nel corso del 2025. Nel frattempo, continua a crescere la rete di vendita (con 412 dealer) e anche la rete di assistenza (con 421 centri).

Tra le novità in arrivo per il futuro c’è un piano di espansione in Europa che potrebbe garantire a DR la possibilità di gettare le basi per un futuro ancora più solido. Dopo aver raggiunto la Spagna, la Repubblica Ceca, la Slovacchia e la Polonia, infatti, l’azienda guarda ora ad altri mercati. Tra questi, oltre al Belgio, ci sono anche due “big market” come la Francia e la Germania che potrebbero avere un ruolo chiave per garantire un ulteriore passo in avanti per il Gruppo. Le vendite di auto in questi mercati dovrebbero partire nel corso del 2026.