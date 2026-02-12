Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Hyundai sta rafforzando la sua presenza in Europa, con una strategia mirata al rafforzamento della gamma e un programma di crescita che, anno dopo anno, conferma il ruolo di primo piano dell’azienda anche nel nostro continente. Un ruolo fondamentale nel raggiungimento dei risultati ottenuti è legato all’elettrificazione, segmento dove Hyundai ha registrato numeri molto importanti. Andiamo ad analizzare tutti i dati comunicati direttamente dalla Casa.

Un 2025 di successo

Hyundai Motor Europe ha registrato ottimi risultati in Europa nel corso del 2025, con un totale di 603.542 immatricolazioni di autovetture e una quota di mercato pari al 4,2%. Questo risultato si riferisce al cosiddetto mercato EU35 che comprende Ue, EFTA, Regno Unito, Europa orientale e Turchia.

I risultati ottenuti sono legati al rafforzamento dell’offerta nel segmento dei veicoli elettrificati, con una crescita di volume del 24%. Da segnalare, in particolare, un incremento del 48% delle immatricolazioni per quanto riguarda i veicoli elettrici a batteria (BEV) che l’azienda definisce come “il principale driver di crescita“.

In aggiunta, si registra un aumento dell’11% per i modelli ibridi (HEV) e ibridi plug-in (PHEV). L’azienda ha confermato di aver raggiunto un mix di vendite EV pari al 18% in Europa e di aver incrementato le vendite sia tra i privati (+2%) che nel segmento delle flotte (+4%).

Per quanto riguarda l’Italia, uno dei principali mercati europei per l’azienda, Hyundai ha chiuso il 2025 con oltre 47 mila unità immatricolate e una quota stabile del 3%. Da segnalare, però, che il mix xEV, considerando tutta la gamma elettrificata, è stato superiore di 9 punti rispetto alla media del mercato grazie soprattutto alla crescita delle elettriche e in particolare di un modello come Inster.

Un’ottima performance arriva dalle Full Hybrid (HEV) che hanno rappresentato il 27% del mix di Hyundai. In sostanza, più di una Hyundai ogni quattro vendute è dotata di un sistema Full Hybrid. Si tratta di un risultato molto importante, soprattutto se paragonato alla media del mercato italiano dove questa percentuale è pari al 13%.

José Muñoz, CEO di Hyundai Motor Company, ha sottolineato:

“L’Europa è fondamentale per la crescita globale di Hyundai. Con il lancio di cinque nuovi modelli nei prossimi 18 mesi e una gamma completamente elettrificata disponibile entro il 2027, stiamo procedendo con rapidità e determinazione per offrire ai clienti europei l’ampiezza di scelte che meritano.”

Un impegno per il futuro

Per sostenere il successo e il suo programma di crescita, Hyundai ha in programma un importante consolidamento della sua strategia di elettrificazione con il lancio di cinque nuovi modelli nei prossimi 18 mesi. Tra queste novità sono in arrivo anche tre modelli destinati al segmento B, a partire dalla nuova IONIQ 3. Sfruttando queste novità, la gamma Hyundai sarà composta da sette veicoli completamente elettrici, diventando una delle più complete al mondo. Da segnalare, inoltre, che la Casa ha confermato l’obiettivo di elettrificare tutta la gamma entro il 2027. Attualmente, circa l’80% dei modelli ha una versione elettrificata.