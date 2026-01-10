Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Le auto ibride plug-in sono state tra le protagoniste del mercato delle quattro ruote in Italia nel corso del 2025. Questa categoria di vetture, infatti, ha fatto registrare una crescita record, riuscendo anche a superare le auto elettriche per volumi di vendita complessivi. In totale, in Italia sono state immatricolate 99.424 unità di auto ibride plug-in con un incremento percentuale, rispetto all’anno precedente, pari al +88% e con una quota di mercato del 6,5% (+3,2 punti su base annua).

In questo contesto, alcuni modelli sono riusciti a sfruttare al meglio l’elevata richiesta da parte del mercato per questo tipo di vetture e la conferma arriva da una rapida analisi della classifica delle auto più vendute che ci permette di scoprire quali sono le protagoniste del mercato italiano in questo momento. Ecco, in particolare, quali sono state le 10 auto ibride plug-in più vendute in Italia nel corso del 2025.

Le più vendute

La Top 10 delle auto ibride plug-in più vendute in Italia vede al decimo posto la Cupra Terramar, che ha totalizzato 2.419 unità immatricolate nel corso dell’anno appena concluso. Nona posizione per la Ford Kuga, modello che ha raggiunto quota 2.629 unità immatricolate. In ottava piazza, invece, c’è spazio per la Kia Sportage, che ha raggiunto quota 2.937 esemplari venduti.

Scorrendo la classifica, al settimo posto troviamo un altro modello Cupra. Si tratta della Cupra Formentor che ha raggiunto quota 3.169 unità nel corso del 2025. In sesta posizione, invece, c’è spazio per una delle auto più vendute di sempre, in Italia e in Europa, come la Volkswagen Golf che, con la sua variante plug-in hybrid, ha raggiunto quota 4.077 esemplari distribuiti sul mercato.

Da segnalare anche l’ottimo quinto posto per la Jaecoo 7 che è riuscita a raggiungere quota 4.253 esemplari venduti nel corso di tutto il 2025, superando tanti altri modelli di grande richiamo e confermando le potenzialità del brand cinese. Quarta posizione per la Volkswagen Tiguan, che ha raggiunto quota 5.521 immatricolazioni nel corso degli ultimi 12 mesi.

Prima di analizzare il podio, ricordiamo che il mercato auto italiano ha registrato un leggero calo delle immatricolazioni nel corso del 2025 e che, come le ibride plug-in, anche le auto elettriche hanno chiuso l’anno con ottimi numeri, facendo segnare una crescita record nel nostro Paese.

Il podio

La classifica delle auto ibride plug-in più vendute in assoluto vede al terzo posto la BMW X1, che riesce a conquistare il gradino più basso del podio facendo registrare un totale di 6.254 unità immatricolate. In seconda posizione, invece, c’è spazio per la Toyota C-HR. Il SUV della Casa nipponica ha raggiunto quota 7.592 esemplari venduti nel corso dell’anno. In prima posizione, infine, c’è la BYD Seal U. Il modello della Casa cinese fa quasi categoria a sé, con volumi di vendita nettamente superiori ai concorrenti. Nel corso del 2025, infatti, la vettura ha raggiunto quota 14.488 esemplari venduti, arrivando quasi a doppiare la seconda in classifica. Per il modello di BYD, la quota di mercato nel segmento delle ibride plug-in è superiore al 14%.