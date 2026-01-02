Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock 2025 negativo per il mercato italiano

Nonostante un mese di dicembre positivo, il 2025 si chiude con un calo delle immatricolazioni per il mercato italiano delle quattro ruote. Ci sono, però, anche delle buone notizie. Le elettriche e le ibride plug-in, infatti, sono in netta crescita rispetto al 2024. A guidare il mercato, per volumi di vendita, c’è sempre Stellantis, che però deve fare i conti con un calo più marcato rispetto al dato medio. Tra le vetture, infine, la più venduta è la “solita” Panda che si conferma, con ampio margine, la vest seller italiana. Andiamo a fare il punto sulle vendite di autovetture in Italia.

Il 2025 è negativo

Nel corso del mese di dicembre 2025, sul mercato italiano sono state vendute 109.626 autovetture con un incremento dell’1,9% rispetto al mese di dicembre dell’anno precedente. Questo risultato non è sufficiente a invertire il trend dei mesi scorsi. Il dato complessivo del 2025, infatti, è negativo. Nel corso dell’anno appena terminato sono state vendute 1.538.349 unità con un calo del 2,5% rispetto ai risultati ottenuti nel corso del 2024. Ricordiamo che anche in Europa si registra un calo delle immatricolazioni, anche se per il dato complessivo del 2025 bisognerà attendere ancora qualche settimana.

Crescono elettriche e ibride plug-in

Il calo globale del mercato non impatta le performance delle auto elettriche e delle auto ibride plug-in che continuano a far registrare ottimi risultati. Per quanto riguarda le auto elettriche, in particolare, si registra un totale di 94.973 immatricolazioni con un incremento del 44% su base annua e con una quota di mercato del 6,2% (+2 punti rispetto all’anno precedente). A contribuire al successo delle BEV c’è stato anche il contributo degli incentivi.

Risultati ancora migliori arrivano dalle auto plug-in hybrid. Le ibride “alla spina”, infatti, chiudono il 2025 con un totale di 99.424 unità vendute, superando di poco le elettriche. Questo risultato si traduce in un incremento delle immatricolazioni pari a 88,1% e in una quota di mercato del 6,5% (con un incremento di 3,2 punti rispetto all’anno precedente). Il market share complessivo delle auto plug-in, quindi, arriva a 12,7% con un incremento di 5,2 punti rispetto ai dati dello scorso anno.

I protagonisti del mercato

A guidare il mercato italiano è sempre il Gruppo Stellantis, con un totale di 425.891 unità immatricolate e un calo del 6,25% rispetto ai dati del 2024. Seconda posizione per Volkswagen, che si ferma a 250.597 unità, con un calo del 2,13%, mentre al terzo posto della classifica dei Gruppi troviamo Renault, con 169.619 unità e un calo dell’8,02%.

Tra le auto più vendute, invece, al primo posto c’è sempre la Fiat Panda che, anche quest’anno, riesce a superare il target delle 100.000 unità vendute, raggiungendo quota 102.485 esemplari immatricolati nel corso del 2025. La Panda “doppia” tutte le altre. Il secondo posto della classifica delle auto vede la Dacia Sandero, con 49.445 unità, mentre al terzo posto c’è la Jeep Avenger, con 48.376 unità. Il modello di Jeep è anche il SUV più venduto in Italia.