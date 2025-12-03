Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

123RF Gli incentivi spingono le elettriche

Il mese di novembre 2025 si chiude con immatricolazioni stabili per il mercato auto in Italia che, grazie alla spinta degli incentivi, fa segnare un vero e proprio boom per le auto elettriche. Continua anche la crescita delle ibride plug-in. In sostanza, quindi, il mercato segue sempre di più la strada dell’elettrificazione anche se come volumi complessivi, soprattutto andando a considerare il parziale annuo, i dati non sono positivi. Andiamo a fare il punto della situazione, analizzando i numeri ufficiali che offrono una fotografia aggiornata del mercato a fine novembre.

Un novembre sottotono

I dati diffusi da UNRAE evidenziano una certa stabilità per il mercato delle quattro ruote. In Italia, infatti, sono state immatricolate 135.469 unità con un calo dello 0,2% rispetto ai risultati registrati nel novembre dello scorso anno. Il calo è ancora più marcato (-4,1%) se si analizzano solo le immatricolazioni effettuate dai privati che rappresentano più della metà del totale (circa 72 mila unità).

I numeri del mese di novembre sono simili a quelli del parziale annuo, considerando il periodo gennaio – novembre 2025. Le immatricolazioni complessive in Italia, infatti, sono state pari a 1.428.703 esemplari con un calo del 2,8% rispetto allo scorso anno (-10% se si considerano solo i privati). I dati di novembre sono sostanzialmente in linea con quelli raccolti a ottobre 2025 con l’eccezione del boom delle elettriche che analizziamo di seguito.

Un boom per le auto elettriche

Gli incentivi voluti dal Governo hanno dato un contributo sostanziale alla crescita delle auto elettriche in Italia con un totale di 15.304 unità immatricolate nel corso del mese di novembre 2025. Questo risultato si traduce in una crescita del 131,9% rispetto a novembre 2024. Per le auto a zero emissioni si registra una quota record del 12,2%. I numeri restano positivi anche nel cumulato con 82.897 unità vendute in tutta Italia e un incremento del 38% rispetto allo scorso anno. La quota delle elettriche è del 5,8%, in crescita di 1,7 punti rispetto allo scorso anno. Nonostante la spinta avuta a novembre, il market share delle elettriche è ancora ridotto, confermando il ruolo dell’Italia come fanalino di coda per le vetture a zero emissioni in Europa.

Crescono le ibride plug-in

Il mese di novembre 2025 conferma alcuni trend che, da tempo, caratterizzano il mercato delle quattro ruote in Italia. In particolare, si registra una crescita del 129,7% per le auto ibride plug-in, con un totale di 9.069 unità immatricolate e una quota del 7,2%. Nel parziale annuo, questa categoria è in crescita dell’81,6% con una quota del 6,2%. In questo caso, si tratta di un dato slegato dagli incentivi e che ribadisce il buon momento delle ibride plug-in nel nostro Paese.

Considerando tutte le plug-in (quindi sia elettriche che ibride), il mese di novembre si chiude con una crescita del 131,1% per un totale di oltre 24 mila unità immatricolate. Il dato resta positivo nel cumulato: da inizio gennaio, infatti, sono state vendute oltre 172 mila unità di auto plug-in con un incremento del 57,6% su base annua. Nel 2025, quindi, quasi un’auto immatricolata su cinque è dotata di un sistema plug-in per una quota di mercato complessiva del 12%, in crescita di 4,6 punti rispetto a quanto evidenziato al termine dello stesso periodo dello scorso anno.