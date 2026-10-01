Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Il mercato italiano cresce ancora

Il buon momento del mercato delle quattro ruote italiano continua: la conferma arriva dai dati sulle immatricolazioni di settembre, appena pubblicati da UNRAE. Il settore cresce ancora e conferma quanto già fatto di buono nei primi otto mesi dell’anno. È sempre molto positivo il contributo alla crescita dato dalle auto elettriche e dalle auto ibride plug-in. Da segnalare anche che sono positive le immatricolazioni tra i privati.

Un ottimo mese di settembre

Nel corso del mese di settembre, le immatricolazioni di nuove autovetture sono aumentate del 10,2% rispetto ai dati dello scorso anno, per un totale di 141 mila unità distribuite. Considerato solo il dato dei clienti privati (che pesa per il 55,9% sul totale), le immatricolazioni sono in crescita del 10,3%. Il mese si conclude con buoni dati sia per le elettriche, in crescita del 49,9%, che per le ibride plug-in, che crescono del 43,8%.

Il 2026 è positivo

Anche il parziale annuo è positivo per il mercato delle quattro ruote. In Italia, da gennaio a fine settembre, sono state immatricolate 1,28 milioni di unità con un incremento dell’8,9% rispetto allo stesso periodo dello scorso anno.

Anche in questo caso, il segmento dei privati fa segnare ottimi numeri (+10,7% con una quota complessiva del 55,8%). L’Italia si conferma in crescita e continua a viaggiare su percentuali di miglioramento superiori a quelle registrate dal mercato europeo, almeno considerando i dati aggiornati a fine agosto (i dati di settembre arriveranno nelle prossime settimane).

Per quanto riguarda le auto elettriche, invece, le unità immatricolate sono state 102 mila, da inizio anno, con una crescita percentuale del 66,9% e un market share dell’8% (+2,8 punti su base annua). Dati positivi anche per le ibride plug-in, che fanno segnare un ottimo +73%, con un totale di 122 mila esemplari venduti e un market share del 9,5% (in crescita di 3,5 punti).

Il caro carburante sta contribuendo al calo delle auto prive di sistemi di elettrificazione. Le benzina, ad esempio, sono in calo del 16,3%, mantenendo una quota del 17,6%, mentre le diesel registrano una riduzione delle immatricolazioni pari al 27,4%, con una quota di mercato che si dimezza quasi, scendendo fino al 4,9%.In calo del 16,4%, invece, le auto GPL.

Le più vendute

Ecco la Top 10 delle auto più vendute in Italia nel corso del mese di settembre 2026, in base ai dati forniti da UNRAE:

Posizione Nome Modello Totale Immatricolazioni 1 Fiat Panda 10.378 2 Jeep Avenger 4.092 3 Peugeot 3008 3.780 4 Dacia Sandero 3.723 5 Toyota Yaris Cross 3.678 6 Fiat Grande Panda 3.092 7 Toyota Yaris 2.939 8 Renault Clio 2.701 9 Citroen C3 2.572 10 MG ZS 2.510

Ecco, invece, le più vendute nel 2026, considerando i dati aggiornati a fine settembre: