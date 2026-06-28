Le elettriche sono sempre più diffuse in Europa e a maggio hanno superato le auto a benzina prive di elettrificazione per immatricolazioni

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iStock Crescono ancora le vendite di auto elettriche

I dati sulle immatricolazioni in Europa a maggio 2026 offrono diversi spunti di riflessione, con un mercato che continua a crescere e che sta vivendo un periodo positivo, soprattutto grazie alla spinta delle auto elettrificate, ormai sempre più diffuse.

In questo contesto, i dati ACEA sulle vendite registrate nel corso del mese di maggio evidenziano un trend sempre più preciso. Le immatricolazioni di auto elettriche continuano a crescere e hanno superato quelle registrate dalle auto a benzina, prive di un sistema di elettrificazione.

Si tratta di un dato sicuramente molto interessante anche se, prima di entrare nei dettagli del confronto, è bene specificare che il segmento di riferimento del mercato, per volumi di vendita, è quello delle ibride (considerando Mild Hybrid e Full Hybrid).

I numeri del sorpasso

Nel corso del mese di maggio, le immatricolazioni di auto elettriche in Europa (considerando UE, Paesi Efta e Regno Unito) hanno raggiunto un totale di 268 mila unità, con un incremento del 39,1% rispetto ai dati raccolti nello stesso periodo dello scorso anno.

Nello stesso periodo, invece, le auto a benzina si sono fermate a 250 mila unità, con un calo del 19,1%, andando a certificare il passaggio di consegne tra le due categorie. Le elettriche, quindi, hanno superato le benzina di 18 mila unità.

Bisogna segnalare, in ogni caso, che il sorpasso non è avvenuto in Ue. Considerando solo i dati del mercato Ue, infatti, le elettriche si sono fermate a 203 mila unità, con un incremento del 42,9%, mentre le benzina hanno raggiunto 210 mila, con un calo del 20,1%.

Ricordiamo che le auto elettriche stanno vivendo un periodo positivo e continuano a registrare un’espansione del mercato, incrementando le immatricolazioni e confermandosi come una realtà solida. Le vendite globali di elettriche, secondo gli ultimi dati, sono aumentate del 20% nell’ultimo anno.

Nel corso dei prossimi mesi, quindi, possiamo aspettarci una crescita ulteriore per il settore delle auto elettriche, destinato a diventare sempre più grande e ricco, anche grazie all’arrivo di nuovi modelli e nuove Case, pronte a ritagliarsi uno spazio sul mercato.

I dati del 2026

Il sorpasso non è ancora avvenuto se consideriamo i dati del cumulato 2026. In questo caso, infatti, in Europa, le vendite di elettriche sono state pari a 1,247 milioni di unità con un incremento del 31,2% su base annua. Le benzina, invece, hanno raggiunto quota 1,297 milioni di unità, con un calo del 17%.

Considerando il mercato Ue, invece, le elettriche hanno raggiunto quota 950 mila unità vendute, con un incremento del 35,7% su base annua, mentre le auto benzina hanno raggiunto quota 1,065 milioni di unità, con un calo del 18,2% rispetto ai dati dello scorso anno.

Ricordiamo che potete approfondire l’andamento del mercato europeo dando un’occhiata al nostro articolo sulle vendite di nuove auto in Europa, basato sui dati aggiornati al mese di maggio 2026. Per i dati di giugno (e del primo semestre) bisognerà aspettare la seconda parte del mese di luglio.