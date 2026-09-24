Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Elettriche e ibride plug-in trascinano il mercato europeo

Continua il buon momento del mercato auto europeo che, grazie a un mese di agosto positivo, chiude i primi otto mesi dell’anno con un incremento delle immatricolazioni rispetto allo stesso periodo del 2025. La conferma arriva dai dati ACEA appena pubblicati che offrono una fotografia aggiornata sull’andamento del settore delle quattro ruote nel corso dei primi due terzi dell’anno.

Immatricolazioni in crescita

Il mercato auto europeo ha chiuso un buon mese di agosto 2026 (+4,5% in Ue e +5,3% considerando anche Paesi Efta e Regno Unito). Per effetto di questo risultato, le immatricolazioni complessive registrate nel corso del 2026 sono pari a 7,54 milioni di unità in Ue, con un incremento del 5,3%, e a 9,19 milioni di unità in tutto il mercato europeo, con un miglioramento del 5,8%.

Come già emerso nei mesi scorsi, l’Italia batte il mercato europeo in termini di crescita percentuale, avendo chiuso i primi 8 mesi dell’anno con immatricolazioni in crescita dell’8,5% rispetto allo scorso anno. Tra i “big market” europei, solo il Regno Unito riesce a superare il nostro Paese, avendo terminato il cumulato annuo con +9%.

Bene elettriche e ibride plug-in

In tabella vengono riepilogate le immatricolazioni registrate tra gennaio e agosto 2026 in Europa (Ue + Efta + UK) con una suddivisione per alimentazione.

Una rapida analisi dei dati conferma la crescita delle auto elettrificate e il calo delle vetture prive di sistemi di elettrificazione, con il diesel che fa segnare una riduzione del 19%.

Le auto elettriche continuano la loro crescita e registrano un eccellente +38,8% su base annua, arrivando a superare il 23% di market share nel corso del 2026.

Dati positivi anche per le ibride plug-in che fanno segnare una crescita del 22,2% su base annua e si preparano a oltrepassare il muro del milione di unità immatricolate sul mercato europeo nel corso dell’anno.

Da segnalare l’interessante confronto con l’Italia. Nel nostro mercato, infatti, le elettriche crescono del 69,2% (più della media europea) ma il market share è dell’8%.

Per quanto riguarda le ibride plug-in, invece, l’incremento delle immatricolazioni è ancora più significativo, con un passo in avanti pari al 78,3%.

In questo caso, la quota di mercato è molto vicina a quella europea, arrivando al 9,4%. È chiaro, quindi, come il mercato italiano sia molto più orientato verso le ibride plug-in mentre le elettriche rappresentano ancora una porzione ridotta delle immatricolazioni.

Alimentazione Immatricolazioni Variazione (%) Quota di mercato 2026 (%) Ibride 3.334.039 +10,5 36,3 Elettriche 2.133.364 +38,8 23,2 Benzina 1.972.681 -17,5 21,5 Ibrida Plug-in 964.497 +22,2 10,5 Diesel 586.101 -19,0 6,4 Altre alimentazioni 201.846 -13,3 2,2 Totale 9.192.528 +5,8 100,0

Come vanno i costruttori

Volkswagen e Stellantis continuano a dominare il mercato europeo e stanno registrando un incremento delle immatricolazioni. Entrambe le Case, tuttavia, restano al di sotto della media del mercato.

In tabella viene riepilogata la performance delle aziende automotive in Europa (Ue + Paesi Efta + Regno Unito) nel periodo gennaio – agosto 2026: