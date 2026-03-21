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iStock Crescono le immatricolazioni in Europa

Il mercato europeo ha chiuso il mese di febbraio 2026 in positivo, con risultati importanti per le auto elettriche e ibride e anche con segnali di ripresa per alcune delle aziende principali del settore, come Stellantis e Tesla. A confermare questi trend è un nuovo report di Dataforce riportato da Automotive News. Ecco tutti i dettagli in merito.

Un mese positivo

In attesa del report completo di ACEA, che arriverà soltanto la prossima settimana, l’analisi di Dataforce ci conferma una ripresa per il mercato delle quattro ruote in Europa. Dopo un mese di gennaio negativo, infatti, il mercato ha chiuso il mese di febbraio 2026 in leggera crescita.

Le immatricolazioni di nuove vetture, infatti, sono cresciute dell’1,9% su base annua. Da segnalare, però, che il parziale annuo resta negativo: il primo bimestre si chiude con un calo dell’1%. Questo dato arriva prima della guerra in Iran che potrebbe avere un impatto anche sulle immatricolazioni nel corso dei prossimi mesi.

Ricordiamo che l’Italia sta registrando numeri nettamente migliori rispetto alla media europea, con un mese di febbraio particolarmente positivo. Per maggiori dettagli in merito all’andamento del settore delle quattro ruote in Italia è possibile dare un’occhiata al nostro approfondimento sulle immatricolazioni di febbraio 2026.

Crescono le elettrificate

Tra gli aspetti positivi che emergono dai dati di febbraio 2026 per il mercato europeo c’è la crescita delle immatricolazioni delle auto elettrificate, che continuano a far registrare ottimi dati, con un trend positivo sempre più evidente, mese dopo mese. Per quanto riguarda le auto elettriche, in particolare, le immatricolazioni sono cresciute del 16% su base annua. Tra le auto ibride, invece, si segnala un +8,4% per le Full Hybrid mentre le Plug-in Hybrid continuano a macinare numeri da record con una crescita annuale del 32%.

Crescono Stellantis e Tesla

I dati di febbraio confermano una ripresa per Stellantis. La strategia del nuovo CEO Filosa inizia a dare i suoi frutti e il Gruppo torna a crescere sul mercato europeo. L’azienda è riuscita a far meglio del mercato facendo registrare una crescita dell’11% delle immatricolazioni rispetto al mese di febbraio dello scorso anno. Uno dei segreti del successo di Stellantis è rappresentato dal marchio Fiat che chiude il mese con un ottimo +51%, grazie all’incremento della gamma con modelli come la Grande Panda e la 500 ibrida.

Un altro brand da tenere d’occhio per il futuro è Leapmotor, che in Europa opera con una joint venture con Stellantis. Durante il secondo mese dell’anno, infatti, il brand ha registrato un miglioramento del 94% delle immatricolazioni, superando quota 8 mila unità vendute. Da segnalare anche un dato positivo per Tesla che ha registrato un miglioramento delle immatricolazioni del 9,9% su base annua, sfruttando appieno l’arrivo della nuova versione della Model Y. Cresce (di poco) più del mercato anche il Gruppo Volkswagen, che migliora le immatricolazioni con un buon 2,1%. Il mese di febbraio è negativo per diversi costruttori come Mercedes-Benz (-0,7%), BMW (-6,1%) e Toyota (-4%).