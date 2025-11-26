Le auto ibride plug-in continuano a crescere e stanno per superare le auto diesel in Ue per immatricolazioni complessive: il sorpasso è ormai a un passo

123RF Charging electric vehicle at station with urban infrastructure and copy space for text.

Il mercato auto in Europa ha chiuso il mese di ottobre con immatricolazioni in crescita rispetto allo scorso anno e anche il dato parziale del 2025 è (leggermente) positivo. In questo contesto, si nota chiaramente un sostanziale aumento delle vendite per le auto elettriche e per le auto ibride plug-in. Questa seconda categoria si prepara a un sorpasso storico in Ue sulle auto diesel. Si tratta di una naturale conseguenza delle politiche comunitarie mirate all’elettrificazione del mercato e al contrasto alle emissioni in atmosfera.

Immatricolazioni in crescita

Nel corso del mese di ottobre 2025, il mercato auto Ue ha visto un aumento delle immatricolazioni, con un buon +5,8% rispetto allo scorso anno (+4,9% considerando anche Regno Unito e Paesi Efta). Nel parziale annuo e, quindi, nel periodo compreso tra gennaio e ottobre, le immatricolazioni sono cresciute dell’1,4% (+1,9% includendo anche Regno Unito e Paesi Efta). Tenendo conto del trend registrato negli ultimi mesi (anche a settembre i dati erano positivi) il 2025 dovrebbe concludersi con un segno positivo per tutto il settore delle quattro ruote.

L’ascesa delle ibride plug-in

Le auto ibride plug-in sono sempre più diffuse in Europa, grazie anche a un mese di ottobre chiuso con un ottimo +43%. Nei primi dieci mesi dell’anno, questa categoria di vetture ha registrato 819 mila unità vendute in Ue con un miglioramento del 32% su base annua. Si tratta di un dato molto vicino a quello delle auto diesel (821 mila immatricolazioni) che, però, sono in calo del 24,5%.

Considerando l’intero mercato europeo (Ue + UK + Efta), invece, il sorpasso è già avvenuto con le ibride plug-in che hanno totalizzato 1,03 milioni di immatricolazioni (+32,9%) e le diesel, poco diffuse al di fuori dei confini Ue, che si fermano a 878 mila (-24,1%). I dati di vendita in Italia delle plug-in, inoltre, confermano la diffusione di questa categoria di auto anche nel nostro Paese.

L’intera categoria si sta affermando in Europa. Le ibride senza sistema plug-in (quindi Full Hybrid e Mild Hybrid) hanno raggiunto quota 3,1 milioni di unità immatricolate in Ue (+15,9%) e 3,8 milioni in tutto il mercato europeo (+14,2%) dove il market share è salito fino al 34%. Considerando anche le plug-in, invece, il settore delle ibride rappresenta oggi circa il 43% dell’intero mercato delle quattro ruote in Europa.

Dati positivi anche per le elettriche

L’elettrificazione del mercato europeo non può non considerare anche le auto elettriche. Anche in questo caso, infatti, i dati sono molto positivi. Nel 2025, sempre considerando il periodo gennaio – ottobre, le auto a zero emissioni hanno raggiunto 1,47 milioni di immatricolazioni in Ue, con un incremento del 25,7% su base annua. Considerando anche Regno Unito e Paesi Efta, si arriva a oltre 2 milioni di unità con una crescita del 26,2%. Dati alla mano, più dei due terzi del mercato europeo, per quanto riguarda le immatricolazioni, riguarda auto elettrificate (elettriche, ibride plug-in o non plug-in). Nel corso dei prossimi anni, questa percentuale è destinata ad aumentare in modo significativo, con un ulteriore calo di auto benzina e diesel prive di sistemi di elettrificazione. Per ulteriori dettagli sull’andamento delle vendite, l’appuntamento è fissato per il prossimo mese.