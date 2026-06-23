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iStock Immatricolazioni in crescita in Europa

Anche il mese di maggio 2026 è stato positivo per il mercato auto europeo che continua a vivere un 2026 caratterizzato da una crescita delle immatricolazioni, grazie soprattutto alla spinta delle auto elettrificate. La conferma arriva dai dati diffusi da ACEA che ci offrono una fotografia aggiornata sulle vendite di nuove auto in Europa, con i dati aggiornati al mese di maggio 2026. Ecco tutti i dettagli in merito:

Un mese positivo

Partiamo dai dati di maggio 2026. Il quinto mese dell’anno si è chiuso con un incremento del 3,2% delle immatricolazioni, per un totale di 955 mila unità, andando a considerare tutto il mercato Ue. Estendendo l’analisi al mercato europeo, che comprende anche il Regno Unito e i Paesi Efta, la crescita è stata del 3,6%, per un totale di 1,152 milioni di unità vendute.

I dati del parziale annuo

Per il mercato delle quattro ruote europeo, il 2026 è un anno positivo. In totale, infatti, le immatricolazioni tra gennaio e maggio sono state pari a 4,748 milioni di unità in Ue, con una crescita del 4%. Per quanto riguarda i dati complessivi, con Regno Unito e Paesi Efta, la crescita è stata del 4,5% con un totale di 5,824 milioni di unità.

Da segnalare che l’Italia ha battuto nettamente il mercato europeo avendo chiuso il periodo gennaio – maggio con una crescita delle immatricolazioni del 9,4% (dato più alto tra quelli dei big market europei). Per approfondire l’andamento delle vendite in Italia potete consultare il nostro speciale sulle immatricolazioni nel mercato italiano, con i dati aggiornati a fine maggio 2026.

La spinta delle auto elettrificate

I numeri parlano chiaro. A sostenere la crescita del mercato europeo sono le auto elettrificate e, in particolare, le elettriche e le auto ibride plug-in. Considerando i dati di gennaio – maggio 2026 si registrano i seguenti risultati:

Elettriche : 950 mila unità vendute e +35,7% in Ue; 1,247 milioni di unità e +31,2% in Europa (Ue + Regno Unito + Paesi Efta);

: 950 mila unità vendute e +35,7% in Ue; 1,247 milioni di unità e +31,2% in Europa (Ue + Regno Unito + Paesi Efta); Ibride plug-in: 460 mila unità vendute e +22,1% in Ue; 594 mila unità e +25% in Europa (Ue + Regno Unito + Paesi Efta).

In Italia, invece, la percentuale di crescita è sensibilmente superiore, come conferma l’approfondimento dedicato che abbiamo pubblicato nelle scorse settimane e che tiene conto dei dati aggiornati a fine maggio.

La classifica dei costruttori

I numeri sulle immatricolazioni dei singoli costruttori confermano la leadership di Volkswagen ma Stellantis cresce di più e, soprattutto, batte il mercato in termini di crescita percentuale, confermando un sostanziale passo in avanti rispetto allo scorso anno.

Il Gruppo Volkswagen ha registrato un totale di 1,5 milioni di unità vendute (considerando Ue, Efta e Regno Unito) con un incremento delle vendite dell’1% mentre Stellantis ha raggiunto quota 905 mila unità, con un miglioramento del 5,3%.

Da segnalare anche Renault, con 535 mila unità vendute e un calo del 5,4%, il Gruppo Hyundai, con 434 mila unità vendute e un calo del 2,4%, e il Gruppo BMW, che completa la Top 5 con un totale di 409 mila unità vendute e un incremento del 3,3%.

Tra qualche settimana, invece, arriveranno i dati completi per il primo semestre dell’anno.