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iStock Ecco i dati sulle immatricolazioni in Europa a ottobre 2026

Il mercato auto europeo continua a crescere. La conferma arriva dai dati di ottobre 2026, appena diffusi da ACEA. A sostenere la crescita sono, in particolare, le elettriche e le ibride plug-in che continuano a registrare volumi decisamente superiori rispetto allo scorso anno.

I dati di ottobre

Nel corso del mese di ottobre, si registrano:

939 mila immatricolazioni in Ue, con un incremento del 2,6% rispetto all’ottobre del 2025

1,128 milioni di immatricolazioni in Europa (Ue + Paesi Efta + Regno Unito), con un incremento del 3,4% rispetto all’ottobre del 2025

Dando uno sguardo alle alimentazioni, invece, i numeri evidenziano una crescita sostanziale per le elettriche (+61,4% in Ue e +56,1% in tutto il mercato europeo) mentre il dato per le ibride plug-in è più limitato (+5,9% in Ue e +9,2% in Europa). Continua il crollo in Europa di benzina (-28,3%) e diesel (-30,2%) che diventa ancora più evidente considerando i soli dati Ue (-29,8% benzina e -30,7% diesel).

I dati del 2026

Estendendo l’analisi al parziale annuo (gennaio – ottobre) si notano:

9,455 milioni di immatricolazioni in Ue, con un incremento del 5,4% rispetto allo scorso anno

rispetto allo scorso anno 11,682 milioni di immatricolazioni in Europa (Ue + Paesi Efta + Regno Unito), con un incremento del 6% rispetto allo scorso anno

Per quanto riguarda le alimentazioni, le variazioni sono le seguenti:

Elettriche: +50% in Ue e +43,5% in tutta Europa

Ibride plug-in: +17% in Ue e +20,9% in tutta Europa

Ibride: +9,6% in Ue e +8,9% in tutta Europa

Benzina: -20,1% in Ue e -18,9% in tutta Europa

Diesel: -20,6% in Ue e -20,8% in tutta Europa

L’analisi delle quote di mercato nell’Unione Europea da gennaio a ottobre 2026 fotografa un cambio di passo netto nella transizione energetica. Le ibride restano la scelta preferita dagli automobilisti europei con il 36% del mercato (oltre 3,4 milioni di unità), seguite dalle elettriche pure che salgono al 23,4% (2,21 milioni di immatricolazioni, contro il 16,4% dello stesso periodo del 2025). Le elettriche consolidano così il secondo posto, superando nettamente le auto a benzina, scese dal 27,4% al 20,8% (1,96 milioni di unità). Crescono anche le ibride plug-in, che raggiungono il 10,2% (dal 9,2% del 2025), mentre il diesel scivola al 6,9% (era al 9,2% un anno fa). Nel complesso, la quota combinata di benzina e diesel è crollata al 27,7%, rispetto al 36,5% registrato nei primi dieci mesi del 2025.

Italia protagonista

A trainare la crescita del 2026 sono tutti i principali mercati europei, con l’Italia tra i Paesi più dinamici: nei primi dieci mesi dell’anno le immatricolazioni italiane hanno raggiunto quota 1,399 milioni, segnando un +8,3% rispetto al 2025. Nel nostro Paese spiccano il balzo delle ibride plug-in (+73,1%), la forte crescita delle elettriche (+62,7%) e il buon andamento delle ibride (+20%), a fronte di un calo marcato di benzina (-16,6%) e diesel (-28,4%). Segno positivo anche per Germania (+4,9%, con le elettriche a +60,7%), Francia (+4,4%, dove le BEV volano a +79,4%) e Spagna (+6,2%, spinta da PHEV a +32,3% e ibride a +18,7%). Fuori dall’UE, ottima la performance del Regno Unito, che sfiora 1,9 milioni di unità con un incremento del 9,8%.

I Gruppi che vendono di più

In tabella sono riportate le immatricolazioni complessive dei Gruppi che vendono di più in Europa. La leadership continua a essere di Volkswagen che, però, rallenta rispetto allo scorso anno. Nel frattempo, Stellantis cresce.