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iStock Continua la crescita del mercato europeo

Il buon momento del mercato auto europeo continua. La conferma è arrivata in queste ore, grazie ai dati sulle immatricolazioni diffusi da ACEA. Il mese di giugno 2026 è stato molto positivo, con una crescita sostanziale rispetto allo stesso periodo dello scorso anno. Bene anche i dati del primo semestre dell’anno.

Interessante è anche il confronto tra l’Italia e il resto d’Europa. Il nostro Paese, infatti, cresce più della media europea, almeno per quanto riguarda le nuove registrazioni. Andiamo ad analizzare tutti i dati.

Un giugno positivo

Il mese di giugno 2026 si chiude in positivo per il mercato auto europeo. Considerando tutti i Paesi Ue, le immatricolazioni hanno raggiunto quota 1,14 milioni di unità con un incremento del 13,6% rispetto ai dati dello scorso anno. La crescita percentuale è simile se consideriamo tutto il mercato europeo, includendo anche i numeri del Regno Unito e dei Paesi Efta. In questo caso, le immatricolazioni sono state pari a 1,4 milioni, con un miglioramento del 13,1% su base annua.

Un semestre di crescita

Anche il primo semestre del 2026 è stato molto positivo per il mercato europeo. Partiamo dai dati Ue: le immatricolazioni hanno raggiunto quota 5,89 milioni di unità con un progresso del 5,7% su base annua. Estendendo l’analisi anche al Regno Unito e ai Paesi Efta, invece, si arriva a 7,23 milioni di unità, con un incremento del 6,1% rispetto all’anno passato.

È interessante notare anche la sostanziale crescita di auto elettriche e ibride plug-in nel confronto con i dati del primo semestre del 2025. Per quanto riguarda le elettriche, infatti, le registrazioni evidenziano un miglioramento del 40,5% in Ue e del 35,1% in tutto il mercato europeo. Per le ibride plug-in, invece, il passo in avanti è del 22,5% in Ue e del 24,8% estendendo il confronto anche al Regno Unito e ai Paesi Efta.

Ricordiamo che la crescita delle elettriche e delle ibride plug-in non è una novità: come abbiamo visto in un recente approfondimento, infatti, queste due categorie di vetture hanno accelerato in modo deciso in questi mesi, con registrazioni in aumento rispetto ai dati del 2025. Il trend dovrebbe continuare anche nel corso della seconda metà dell’anno.

L’Italia batte il mercato europeo

I dati del primo semestre del 2026 per il mercato italiano li abbiamo già analizzati in un approfondimento pubblicato nelle scorse settimane. I numeri confermano l’ottimo momento del settore delle quattro ruote del nostro Paese che, dopo un periodo difficile, sta vivendo un anno sicuramente positivo.

Le immatricolazioni nel corso della prima metà dell’anno sono state 936 mila con un incremento del +9,5% rispetto alla prima metà del 2025. Da segnalare anche gli ottimi dati relativi alla diffusione delle elettriche (+77,7%) e delle ibride plug-in (+84,3%) che confermano una decisa accelerazione del programma di elettrificazione del mercato.

L’appuntamento con i dati sulle immatricolazioni di nuove vetture è ora programmato per l’inizio del mese di agosto, quando arriveranno i dati di luglio che dovranno confermare i trend emersi a giugno e, soprattutto, nel corso di tutto il primo semestre dell’anno.