Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

Ufficio Stampa Stellantis Ecco i dati sulle immatricolazioni in Italia ad agosto

Il mercato auto italiano cresce anche ad agosto, ma con un ritmo inferiore a quanto registrato nel corso dei sette mesi precedenti. La conferma arriva dai dati sulle immatricolazioni registrate nel corso dell’ottavo mese dell’anno (tradizionalmente caratterizzato da volumi ridotti). I dati in questione sono stati diffusi da UNRAE.

Un agosto positivo

Il mese di agosto si è chiuso in positivo, con immatricolazioni in crescita del 3,7% rispetto ai dati dello scorso anno. Complessivamente, sul mercato italiano sono state immatricolate circa 70 mila unità, con un incremento di poco più di 3 mila unità rispetto ai dati dell’agosto del 2025.

Per effetto dei risultati ottenuti nel corso del mese appena terminato, il dato parziale annuo (gennaio – agosto) per il 2026 continua a essere positivo, in confronto ai numeri dello scorso anno. Con circa 1,141 milioni di unità immatricolate, infatti, l’Italia ha registrato un incremento dell’8,8%.

Continua la crescita di elettriche e ibride plug-in

Uno dei principali trend di questo 2026 è rappresentato dalla crescita delle elettriche e delle ibride plug-in. Ecco i dati:

Elettriche : 4.486 unità immatricolate ad agosto, con un incremento del 35,7%, e 91.475 unità immatricolate nel parziale annuo, con un incremento del 69,2%

: 4.486 unità immatricolate ad agosto, con un incremento del 35,7%, e 91.475 unità immatricolate nel parziale annuo, con un incremento del 69,2% Ibride plug-in: 8.446 unità immatricolate ad agosto, con un incremento del 74,3%, e 106.822 unità immatricolate nel parziale annuo, con un incremento del 78,3%

Nel parziale annuo, si registra un calo netto per le auto non elettrificate:

benzina : -16,6%

: -16,6% diesel : -26,1%

: -26,1% GPL: -17,9%

Questi numeri potrebbero essere legati anche alla crisi dei carburanti, con quotazioni da record, in corso. Nel frattempo, le Full Hybrid (+36,2%) e le Mild Hybrid (+14,5%) crescono ancora.

Stellantis cresce ancora

Il Gruppo Stellantis cresce ad agosto, con un buon +2%, e rafforza la sua leadership sul mercato italiano. Complessivamente, da gennaio a fine agosto, il Gruppo ha immatricolato 314 mila unità con un incremento del 5,49% e una quota di mercato che sfiora il 28%. A trascinare l’azienda è il marchio Fiat, che chiude i primi otto mesi dell’anno con un ottimo +28,7%. Seconda posizione per Volkswagen, in crescita del 5,71% nel 2026, mentre al terzo posto troviamo il Gruppo Renault, che deve fare i conti con un calo del 3,32% su base annua.

Le auto più vendute

Ecco le auto più vendute in Italia ad agosto 2026:

Fiat Panda: 4.685; Dacia Sandero: 2.158; Citroen C3: 1.702; Jeep Avenger: 1.566; Fiat Grande Panda: 1.561; Renault Clio: 1.546; BYD Seal U: 1.490; MG ZS: 1.316; Peugeot 208: 1.297; Kia Sportage: 1.276.

Questa, invece, è la Top 10 delle più vendute nel 2026:

Fiat Panda: 75.998; Jeep Avenger: 31.938; Dacia Sandero: 29.106; Fiat Grande Panda: 27.558; Citroen C3: 25.396; Toyota Yaris Cross: 22.639; Leapmotor T03: 22.545; Renault Clio: 21.979; Toyota Aygo X: 21.686; Peugeot 208: 21.183.

La Fiat Panda si conferma leader indiscussa del mercato italiano, con un totale di unità distribuite superiore al doppio della seconda, sia ad agosto che nel cumulato. Sul podio, tra le auto più vendute nel 2026, troviamo due best seller molto apprezzate come la Jeep Avenger e la Dacia Sandero, che ha conquistato anche il titolo di auto più venduta in Europa il mese scorso. Da segnalare l’ottimo quarto posto della Grande Panda che sta contribuendo alla crescita del marchio italiano sul mercato.