Editor e copywriter, mi occupo principalmente di tecnologia, in tutte le sue forme, e di motori. Appassionato di viaggi, vivo tra Napoli e la Grecia.

iStock Aprile 2026 è stato un mese positivo per il mercato italiano

Continua il buon momento del mercato delle quattro ruote in Italia. Il mese di aprile 2026, infatti, si è chiuso con immatricolazioni in netta crescita rispetto ai dati dello scorso anno, soprattutto grazie al contributo delle auto elettriche e delle ibride plug-in. Andiamo a riepilogare tutti i dati relativi all’andamento del mercato italiano sulla base dei numeri forniti da Unrae.

Un aprile positivo

Le immatricolazioni di nuove autovetture in Italia nel corso del mese di aprile 2026 sono cresciute dell’11,7%, per un totale di 156 mila unità (con un incremento di circa 16 mila unità rispetto ad aprile 2025). La crescita è ancora più significativa se si analizza l’andamento delle vendite tra privati: in questo caso, infatti, il totale è di 78 mila unità con un incremento percentuale pari al 19,3%.

I dati relativi al mese di aprile rafforzano il buon momento del mercato delle quattro ruote del nostro Paese. Nel parziale annuo (gennaio – aprile), le vendite sono state pari a 645 mila unità con un incremento del 9,9% su base annua. Per quanto riguarda le vendite ai privati, invece, il totale è di 338 mila unità, con un incremento del 10,2%.

Elettriche e ibride plug-in spingono il mercato

Un contributo decisivo alla crescita del mercato italiano arriva dalle auto elettriche e dalle auto ibride plug-in. Queste due categorie, infatti, hanno fatto registrare una crescita significativa.

Nel corso del mese di aprile 2026, infatti, i dati di vendita sono i seguenti:

elettriche: 13 mila unità immatricolate con un incremento del 98,6% e un market share dell’8,5%

ibride plug-in: 14 mila unità immatricolate con un incremento del 75,3% e un market share del 9,1%

Per quanto riguarda il parziale annuo, invece, si registrano i seguenti numeri:

elettriche: 51 mila unità immatricolate con un incremento del 72,8% e un market share dell’8%

ibride plug-in: 57 mila unità immatricolate con un incremento del 109,4% e un market share dell’8,9%

Questi risultati non sono una sorpresa: già il primo trimestre del 2026 aveva confermato l’ottimo stato di salute di elettriche e ibride plug-in, con numeri in netta crescita rispetto allo scorso anno.

Stellantis batte il mercato

Nel corso del mese di aprile 2026, il Gruppo Stellantis si conferma leader del mercato con oltre 48 mila unità vendute e una crescita del 13,65%. Nel parziale annuo, invece, le vendite sono state 206 mila unità con un incremento del 15,12%. In entrambi i casi, l’azienda è riuscita a battere il mercato, ottenendo una crescita percentuale superiore alla media. Il merito è soprattutto di Fiat che registra un +31% ad aprile e un +30% nel parziale annuo. Ricordiamo che Stellantis sta dominando il mercato dei veicoli commerciali con numeri in crescita in Italia.

La Panda è la più venduta

Nulla di nuovo per quanto riguarda le auto più vendute, con la Panda che continua a dominare la classifica, confermandosi come la preferita dagli italiani. Ecco la Top 10 di aprile 2026:

Fiat Panda – 8.571 Jeep Avenger – 4.350 Leapmotor T03 – 4.090 Dacia Sandero – 4.064 MG ZS – 3.742 Fiat Grande Panda – 3.704 Peugeot 208 – 3.558 Citroën C3 – 3.505 Toyota Aygo X – 3.372 Volkswagen T-Roc – 3.074

Questa, invece, è la Top 10 del parziale annuo: