Crescono le immatricolazioni di nuove auto in Italia: i dati di febbraio 2026 sono molto positivi e confermano i numeri già emersi a gennaio

iStock Il 2026 è iniziato molto bene per l'Italia

Il mercato auto italiano continua a registrare ottimi dati. Dopo un mese di gennaio positivo, infatti, anche febbraio 2026 si chiude con una sostanziale crescita delle immatricolazioni in confronto con i dati dello scorso anno. Andiamo ad analizzare i dati di vendita del mese appena concluso che sono stati pubblicati da UNRAE.

Un febbraio in crescita

Il mese di febbraio 2026 si è chiuso molto bene per il mercato italiano, migliorando i risultati di gennaio. Con un totale di 137.965 unità immatricolate, infatti, il settore delle quattro ruote ha registrato un incremento del 14% delle vendite nel confronto con lo stesso mese dello scorso anno. Considerando solo le vendite ai privati, invece, la crescita risulta pari al 9,5%, con 82.826 unità complessive.

Questo risultato è stato ottenuto con un importante contributo da parte delle auto elettrificate:

le Mild Hybrid hanno raggiunto 58.330 unità vendute con un incremento del 30,4% e una quota del 36,8%;

hanno raggiunto 58.330 unità vendute con un incremento del 30,4% e una quota del 36,8%; le Full Hybrid hanno raggiunto 23.985 unità vendute con un incremento del 38,1% e una quota del 15,1%;

hanno raggiunto 23.985 unità vendute con un incremento del 38,1% e una quota del 15,1%; le Plug-in Hybrid hanno raggiunto 13.525 unità vendute con un incremento del 116,2% e una quota dell’8,5%;

hanno raggiunto 13.525 unità vendute con un incremento del 116,2% e una quota dell’8,5%; le elettriche hanno raggiunto 12.572 unità vendute con un incremento dell’80,5% e una quota del 7,9%.

Il segmento delle plug-in (con Plug-in Hybrid e elettriche) ha una quota complessiva del 16,4% nel corso del mese di febbraio 2026, confermandosi sempre più importante per quanto riguarda le nuove immatricolazioni.

Come abbiamo visto nel nostro approfondimento pubblicato qualche giorno fa, l’Italia è tra i Paesi che crescono di più in Europa in termini di immatricolazioni di nuove vetture.

Un bimestre molto positivo

I primi due mesi dell’anno sono stati molto positivi per il mercato auto. Complessivamente, infatti, le immatricolazioni hanno raggiunto quota 302.126 unità con un incremento del 10,4% rispetto ai dati del primo bimestre dello scorso anno.

Con questo ritmo, il mercato ha la possibilità di superare nettamente i risultati ottenuti lo scorso anno, chiuso in leggero calo rispetto ai dati del 2024, e può guardare con fiducia al futuro, anche grazie a un miglioramento sempre più evidente delle performance dei modelli elettrificati.

Anche in questo caso si registra una sostanziale crescita delle auto elettrificate e, in particolare, ottimi dati per le Plug-in Hybrid, che crescono del 130,1% raggiungendo una quota dell’8,6%, e per le auto elettriche, in miglioramento del 60,9% su base annua con un market share del 7,3%.

Stellantis cresce più del mercato

A guidare il mercato italiano è il Gruppo Stellantis, protagonista di un ottimo mese di febbraio (+27%) che permette all’azienda di chiudere i primi due mesi dell’anno con 99.753 unità immatricolate. Questo dato si traduce in una crescita del 19% su base annua e in una quota di mercato del 33,3%. In sostanza, un’auto su tre tra quelle immatricolate in Italia appartiene al Gruppo Stellantis.

Seconda posizione, con meno della metà delle vendite, per il Gruppo Volkswagen, che ha totalizzato 45.929 unità vendute con un incremento del 10,5% rispetto allo scorso anno e un market share del 15,3%. In terza posizione c’è il Gruppo Renault, in calo del 19% con poco più di 27 mila esemplari immatricolati. Seguono Toyota, con 22 mila unità vendute e dati in linea con lo scorso anno (+0,59%) e BMW con 16 mila esemplari distribuiti sul mercato e un incremento dell’8%.